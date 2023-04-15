هنا أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال منصة مظلتي

ازداد البحث من المواطنين في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة في مختلف المحافظات والمدن العراقية، حيث ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد صرحت انه سوف يتم الاعلان عن الأسماء خلال الفترة القليلة القادمة، لذلك بدأ العديد يتساءل عن كيفية التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

قد أوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعية بشكل إلكتروني من خلال منصة مظلتي تسهيلا على جميع الاشخاص الاستعلام في وقت قليل، وقد صرحت تم فحص جميع الطلبات التي قدمها المواطنين الذين يرغبون في الحصول على الوجبة التاسعة حيث بلغ عددها حوالي 400 ألف طلب فإن وزارة العمل بعد الفحص قررت قبول حوالي 200,000 لكي يحصلوا على الوجبة الاجتماعية المقدمة من الوزارة لمساعدة المواطنين على أعباء الحياة ورفع مستوى معيشتهم ومواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية كما أن الوزارة أوضحت خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين عبر منصة مظلتك على النحو التالي:

الضغط على الرابط الرسمي لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

تسجيل الدخول ثم التوجه الى منصة مظلتي.

إدخال رقم البطاقة الذكية في المكان الخاص به وكتابه كود التحقق في المكان الصحيح.

ثم الضغط على تنزيل ملفات المشمولين بالوجبة التاسعة العراق

كتابة الاسم الرباعي في مربع البحث.

ليظهر ضمن قائمه اسماء المشمولين.

ويجب الاشارة الى ان موقع وزارة العمل هو الوحيد المسؤول عن نشر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بجميع المحافظات

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

تضع وزارة العمل في العراق عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على الوجبة التاسعة حيث أنها تحرص على وصول الدعم الى المستحقين فقط ومن أهم الشروط ما يليها: