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جانا رمضان … ما هي اماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم
يتساءل الكثير عن أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم كما يشهد معرض اهلا رمضان تخفيضات 30% كما يوجد تخفيضات على جميع السلع الغذائية منها السكر والأرز والمكرونة والزيت الألبان التي يحتاج لها المنزل من خلال مقالنا سنتعرف على ما هي اماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم.
اماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم
- معرض في مدينة اطسا.
- معرض أهلا رمضان في مدينة طامية.
- ميدان سنورس.
- في ميدان ابشواي.
- كما يوجد في ميدان يوسف صديق.
أسعار سلع معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم
يتم عرض عدد كبير من السلع التي تقدم خلال معرض اهلا رمضان خلال شهر رمضان المبارك وذلك لرغبه الحكومة في تقديم السلع التي يحتاج لها كل بيت وانه يمكننا ان نتعرف على الأسعار في هذه المعارض ومنها:
- سعر كليو اللحوم بسعر 220 جنية مصري
- أسعار الدواجن المجمدة بسعر 105 جنية مصري
- سعر كيلو السكر بسعر 27 جنية مصري.
- يكون سعر الأرز المصري الكيلو بسعر يترواح ما بين 20 إلى 25 جنيه مصري.
- كما انه يتم عرض السمنة بسعر 75 جنية إلى 110 جنيه مصري.
- الدقيق في معرض رمضان بسعر 23 إلى 26 جنيه مصري.
- سعر كيلو العدس بسعر 39 جنيه مصري.
- الجبن ما بين 26 إلى 30 جنيه مصري.
- سعر المكرونة ب 17 جنيه مصري.
- وتهدف هذه المعارض لتوفير جميع السلع الغذائية توفر كافة السلع الضرورية والتي يحتاجها جميع المواطنين من خلال دور القيادة والتوجيهات السياسية في محافظة الفيوم، لمساعده المواطنين على الأعباء المعيشية حيث تبدا المعارض من الان حتى شهر رمضان.