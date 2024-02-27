جانا رمضان … ما هي اماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم

يتساءل الكثير عن أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم كما يشهد معرض اهلا رمضان تخفيضات 30% كما يوجد تخفيضات على جميع السلع الغذائية منها السكر والأرز والمكرونة والزيت الألبان التي يحتاج لها المنزل من خلال مقالنا سنتعرف على ما هي اماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم.

اماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم

معرض في مدينة اطسا.

معرض أهلا رمضان في مدينة طامية.

ميدان سنورس.

في ميدان ابشواي.

كما يوجد في ميدان يوسف صديق.

أسعار سلع معارض أهلا رمضان في محافظة الفيوم

يتم عرض عدد كبير من السلع التي تقدم خلال معرض اهلا رمضان خلال شهر رمضان المبارك وذلك لرغبه الحكومة في تقديم السلع التي يحتاج لها كل بيت وانه يمكننا ان نتعرف على الأسعار في هذه المعارض ومنها: