لتقاضي المنحة الشهرية 15 ألف.. سيت منحة البطالة minha.anem.dz لتجديد منحة البطالة 2024

واحدة من المنح التي تقدمها الحكومة الجزائرية إلى المواطنين والمواطنات هي منحة البطالة، ولا بد من تجديد منحة البطالة كل فترة بحيث يستفيد المواطن من قيمة المنحة، ولذا البحث قائم عن سيت منحة البطالة، وذلك للدخول إلى الموقع إما لرفع الملف الخاص بالمنحة، أو تجديد المنحة، وفي تقرير اليوم عبر “البديل” نوضح لكم تفاصيل المنحة وكيفية التجديد، تابعوا.

سيت منحة البطالة في الجزائر

الموقع الرسمي لمنحة البطالة هو الوكالة الوطنية للتشغيل، ويمكن من خلاله تجديد المنحة لاستمرار حصول المستفيد عليها، ووفقًا للقوانين، فإنه يتم تقديم طلب لتجديد المنحة كل شهر، وذلك من أول تاريخ 14 إلى اليوم الأخير من الشهر، حيث التجديد عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الموجود على الشبكة.

الموجود على الشبكة. انقر على خدمة تجديد منحة البطالة الوسيط.

أدخل رقم التسجيل الخاص بك، وأيضًا بطاقة التعريف الوطنية.

انقر في النهاية على زر “تمديد طلبي”.

سيتم بعدها تمديد الطلب الخاص بك إلكترونيًا عبر الشبكة.

شروط الأهلية لمنحة البطالة

وبناء على وضحته الوكالة الوطنية للتشغيل والتي هي سيت منحة البطالة، فإن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم حتى يحصل على قيمة المنحة، وتأتي الشروط كما يلي: