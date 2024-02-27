الدفعة الجديدة.. الان أسماء نقل النفوس 2024 بالعراق الوجبة 131 عبر وزارة الداخلية العراقية moi.gov.iq

اسماء نقل النفوس الدفعة رقم 131 فى جميع أنحاء المحافظات العراقية، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من أجل معرفة القوائم الجديدة وذلك عقب الانتهاء من اعتماد الأسماء رسميًا، وتم إطلاق خدمة نقل النفوس الجديدة 131 في العراق، من أجل السماح للمواطنين المتقدمين بتغيير أسمائهم وتحديثها في السجل المدني بشكل قانوني، يتم تنفيذ هذه الإجراءات من خلال مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية العراقية، و يُمكن للمواطنين تعديل بياناتهم الشخصية عن طريق الحصول على موافقة من وزير الداخلية العراقي، ثم الاتجاه إلى المدير العام للمديرية لاعتماد هذا التغيير بشكل قانوني.

رابط الاستعلام عن نقل النفوس فى العراق

تُعد خدمة نقل النفوس إحدى الخدمات القانونية التي تقدمها الحكومة العراقية للشعب، والذي يرغب في تعديل بياناته الشخصية من أسماء وتحديثها يجب على المواطنين تقديم البيانات الوطنية الجديدة باسماء نقل النفوس الحصرية لعام 2024 والآن يمكن الوصول إلى تلك الأسماء الجديدة عبر رابط PDF المتاح على موقع مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الخطوات التالية.

القيام بتسجيل الدخول على بوابة حكومة المواطن الإلكترونية العراقية من خلال “من هنا“.

القيام بالنقر على اختيار الوجبة التي ترغب الاستعلامعنها.

القيام بملئ استمارة الحصول على كشوفات المشمولين فى العراق.

الضغط على زر عرض النتيجة لتحميلها بتنسيق.

شروط نقل النفوس فى العراق: