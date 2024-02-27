موبيل فاخر من الاخر.. موصفات وسعر موبايل iPhone 15 Pro Max في مصر والكويت

سعر موبايل iPhone 15 Pro Max الذي منذ إصداره ويبحث الجميع عن سعره وما هي المواصفات الجديدة التي يأتي بها، فهو يعتبر من أهم هواتف شركة أبل ويتميز بمواصفات عالية للغاية ينافس من خلالها أفضل الهواتف المتوفرة حتى هذه اللحظة، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على أهم ما يتميز به الهاتف حتى يحصل على هذا الكم من الإعجاب لدى الأشخاص من كل دول العالم خاصةً الذين يجدون المتعة باستخدام هذا الجهاز تحديدًا، حيث أن هواتف الآيفون لديها القدرة على جذب الكثير من الأشخاص لشرائها.

سعر موبايل iPhone 15 Pro Max

ما زال يبحث معجبي هواتف الآيفون عن سعر موبايل iPhone 15 Pro Max وذلك وفقًا لآخر التحديثات، والذي يتمثل سعره في الآتي:

سعر الهاتف في مصر: يبدأ من 79 ألف جنيه للنسخة 256 جيجابايت.

سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية: 5700 ريال للنسخة 256، 6700 ريال للنسخة 512 جيجابايت و 7700 ريال للنسخة 1 تيرا.

سعر الهاتف في الخارج: 1200 دولار للنسخة 256 جيجابايت، 1400 دولار للنسخة 512 جيجابايت و 1600 دولار للنسخة 1 تيرا.

مميزات موبايل iPhone 15 Pro Max

يأتي الهاتف بمميزات عديدة نذكر منها: