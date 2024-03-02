اعرف دلوقتي .. خطوات دفع فاتورة الكهرباء اون لاين 2024

في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل التيسير والتسهيل على المواطن المصري قامت بتوفير القدرة على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بالاستخدام الشهري وليس هذا فقط بل يمكن القيام بسداد قيمة الفواتير الشهرية بشكل الكتروني من المنزل، وكل ذلك يتم دون الحاجة إلى أن يذهب المستهلك المصري إلى أي فرع من فروع شركة الكهرباء المتحدة من أجل الاستعلام عن قيمة الفاتورة أو حتى سدادها.

دفع فاتورة الكهرباء اون لاين

هذه الطريقة يتم الاعتماد فيها على أي منفذ من منافذ فوري من أجل سداد قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وتتمثل خطوات وطريقة السداد في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الكهرباء الموحدة من هنا.

اختيار أيقونة دفع وسداد الفاتورة.

إدخال البيانات التي تطلبها المنصة والتي تتمثل في أرقام عداد الكهرباء وكذلك أرقام السداد الإلكتروني التي تكون موجودة على إيصال فاتورة الكهرباء.

تحديد خيار السداد من خلال فوري.

وسوف تظهر عبارة تمت عملية السداد بنجاح أمام المستخدم بعد خصم قيمة الفاتورة بشكل تلقائي.

طريقة الاستعلام على فاتورة الكهرباء

أصبح متاح أن يعرف المستهلك المصري قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في الآتي: