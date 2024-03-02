رسميًا اتحدد .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

مراعاة لقدوم شهر رمضان الكريم على الشعب المصري قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية باعتماد قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الخاص بزيادة تكافل وكرامة بقدر 15%، أن هذه الزيادة سوف يتم تطبيقها من دفعة شهر مارس 2024، الأمر الذي جعل المستفيدين من دعم تكافل وكرامة الذي يصل عددهم إلى 13 مليون مستفيد إلى التساؤل عن موعد صرف استحقاق تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

من المعروف أن معاش تكافل وكرامة يصرف في المنتصف من كل شهر ميلادي ما لم يصادف هذا اليوم يوم عطلة فإنه يتم تأخيره إلى اليوم الذي يليه، ويلاحظ أن يوم 15 في شهر مارس يصادف يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية في الجمهورية، لذا سوف يتم تقديم موعد الصرف إلى يوم السبت الموافق 16 مارس، حيث يتم صرف قيمة الاستحقاق بالزيادة الجديدة من الأماكن المخصصة لصرف تكافل وكرامة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

الحكومة المصرية قامت بتخصيص أكثر من طريقة يتم من خلالها صرف استحقاق الدعم، وهذه الأماكن تكون منتشرة في أرجاء جمهورية مصر العربية، وذلك لمنع تكدس المستفيدين في هذه الأماكن، وتتمثل أماكن الصرف في الآتى: