ام جي 2024.. مفاجئة غير متوقعه في قائمة أسعار سيارات MG في مصر

يقوم جميع المهتمين بالسيارات بالسؤال عن أسعار سيارات MG في مصر والتي تعتبر السيارات الاقتصادية الأقل سعرًا، ومن الجدير بالذكر أن سيارات إم جي توفر 7 طرازات تتميز كل واحدة منها بمواصفات وسعر مختلف عن الأخرى، وبالحديث عن السعر فقد تم الإعلان مؤخرًا من خلال الوكيل المحلي لشركة سيارات MG أن هناك زيادة كبيرة في أسعار هذه السيارات وتتراوح هذه الزيادة بين 50 و70 ألف جنيهًا، وفي السطور التالية نستعرض أهم التفاصيل حول أسعار سيارات MG.

أسعار سيارات MG في مصر

تتفاوت أسعار سيارات MG في مصر وذلك على حسب كل طراز وقد تعد سياىدرة MG 5 هي الأقل سعرًا بين هذه السيارات، وقد تتميز السيارة موديل 2022 بمحرك 120 حصان وتأتي بسعة 1500 سي سي 4 سلندر، وناقل سرعة أوتوماتيك وتصل سرعة السيارة 180 كم/ساعة وقدرتها على الوصول خلال 12.5 ثانية من 0 لـ 100 كم/ساعة.

قائمة أسعار سيارات MG في مصر

تقدم سيارات MG في مصر 7 أنواع من السيارات، وفيما يلي قائمة بأحدث أسعار سيارات MG الأكثر شهرة:

سيارة إم جي 5: يبدأ سعر سيارة MG5 الفئة الأولى من 740 ألف جنيه، ويبدأ سعر الفئة الثانية من 780 الف جنيه والفئة الثالثة بسعر يبدأ من 810 ألف جنيه.

سيارة إم جي 6: يبدأ سعر الفئة الأولى من مليون جنيه، أما يعر الفئة الثانية يبدأ من مليون و25 ألف جنيه.

سيارة إم جي RX5 plus: تبدأ الفئة الأولى بسعر مليون و270 ألف جنيه، أما الفئة الثانية تبدأ بمليون و320 ألف جنيه.

سيارة إم جي ZS: وصل سعر الفئة الفئة الأولى بداية من 855 ألف جنيه، أما الفئة الثانية تبدأ بسعر 870 ألف جنيه.

الأسعار الجديدة لسيارة إم جى HS موديل 2023

– فئة لاكشري فرش أسود بسعر مليون و149 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و49 ألف و990 جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

– فئة لاكشري فرش بني بسعر مليون 159 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و59 ألف و990 جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

– فئة بلاك ايديشن بسعر مليون و189 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و89 ألف و990 جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.