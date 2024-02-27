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دراما وتشويق في ليالي رمضان.. اسماء مسلسلات رمضان 2024 + القنوات الناقلة
اسماء مسلسلات رمضان 2024
مع اقتراب شهر رمضان يبدأ الإعلان عن المسلسلات والسباق الدرامي ، وقد أعلنت مجموعة قنوات المتحدة الاعلامية عن اسماء مسلسلات رمضان 2024 والتي سنشاهدها على مجموعة من القنوات مثل ( قناة الحياة، CBC، ON، DMC ) كما يمكنكم متابعتها على المنصات المختلفة مثل منصة شاهد و Watch IT.
اسماء مسلسلات رمضان 2024
واليكم من خلال هذا المقال مجموعة من اهم اسماء مسلسلات رمضان 2024 والقنوات التى ستقوم بعرضها:-
- مسلسل (الكبير اوي 8 ) : بطولة النجم أحمد مكى والذي يطل علينا منذ 7 مواسم بمسلسله الذي يلقى الكثير من الاقبال الجماهيري منذ عرضه اول مرة، سيعرض المسلسل على قناة ON بشكل حصري.
- مسلسل ( حكايات الف ليلة وليلة _ جودر) : من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، المسلسل 15 حلقة، سيتم عرضه على قناة ON.
- مسلسل ( صيد العقارب) : وكما تعهدنا تطل علينا الفنانة غادة عبد الرزاق بمسلسلتها الدرامية الفريدة لتشترك في سباق مسلسلات رمضان 2024، سيتم عرض المسلسل على قناة CBC.
- مسلسل (محارب) : من بطولة الفنان حسن الرداد والذي سيتم عرضه بشكل حصري على قناة CBC.
- مسلسل (سر إلهي) : من بطولة النجمة روجينا، رنا رئيس، مي سليم، احمد مجدي، محمد ثروت ومجموعة من الفنانين، وقد أعلنت قناة CBC دراما عرضه بشكل حصري.
- مسلسل (صدفة) : بطولة النجمة ريهام حجاج والتى عودتنا على تواجدها في السباق الرمضاني منذ فترة، يشاركها العمل الفنان خالد الصاوي والفنانة سلوى خطاب سيتم عرضة على قناة CBC.
- مسلسل ( حق عرب): بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر والمسلسل سيتم عرضه على قناة ON.
- مسلسل (بيت الرفاعي) : بطولة أمير كرارة وأعلنت قناة ON عن عرضها للمسلسل.
- مسلسل (كامل العدد +1) : بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس سيتم عرضه على قناة ON.
- مسلسل ( مسار أجباري) : سيتم عرضه على قناتي CBC، ON ، المسلسل بطولة أحمد داش وعصام عمر.
- مسلسل (مليحة): بطولة دياب سيعرض على قناتي CBC، ON.