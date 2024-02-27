“لولو شطورة” خطوات تنزيل قناة وناسة للاطفال Wanasah TV 2024 على الأقمار الصناعية
تعتبر قناة وناسة واحدة من أهم القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، حيث تقدم محتوى مميز ومتنوع يعشقه الصغار بشكل كبير وتهدف القناة إلى تقديم ترفيه آمن وتعليمي للأطفال في جميع أنحاء العالم العربي وتعتبر الأغاني والأناشيد الدينية من أبرز المحتويات التي تعرضها قناة وناسة. التي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والدينية للأطفال حيث يتم اختيار الأغاني بعناية لتكون مناسبة للأطفال وتحمل رسائل إيجابية وتعليمية.
قناة وناسة للاطفال 2024
بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية، تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الطفولية ويتنوع المحتويات التي تقدمها قناة وناسة بين الرسوم المتحركة والأفلام الخيالية والمغامرات والمسلسلات القصيرة، مما يساعد الأطفال على الترفيه واكتشاف عوالم جديدة وتتميز قناة وناسة بجودة عالية للمحتوى وصورة واضحة حيث تستخدم القناة أحدث التقنيات والمعدات لضمان تقديم تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال. كما يتم تحديث المحتوى بشكل منتظم لتقديم العروض والبرامج الجديدة والحصرية.
تردد قناة وناسه
يعشق الأطفال قناة وناسة بشكل كبير بسبب تنوع وجودة المحتوى الذي تقدمه حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة برامجهم المفضلة والغناء مع الأغاني والأناشيد والاستمتاع بالعروض الترفيهية وتهدف القناة إلى أن تكون رفيقًا ممتعًا وتعليميًا للأطفال، وتساهم في تنمية مهاراتهم وإثراء معرفتهم ويمكن ضبط التردد بالخطوات التالية:
- اضغط على زر “menu” أو “الإعدادات” على جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الرسيفر.
- حدد خيار “التثبيت” أو “البحث عن القنوات”.
- من قائمة التثبيت، اختر خيار “التثبيت اليدوي”.
- سيسمح لك هذا بإدخال معلومات محددة لضبط قناة وناسة.
- حدد القمر الصناعي الذي ترغب في البحث عن قناة وناسة عليه.
- الخياران المتاحان هما:نايل سات: تردد قناة وناسة على نايل سات هو 11470.
- عرب سات: تردد قناة وناسة على عرب سات هو 11270.
- أدخل التردد الخاص بالقمر الصناعي الذي اخترته في الخطوة السابقة.
- تأكد من إدخال جميع الأرقام بدقة.
- أدخل معدل الاستقطاب، وهو “عمودي” لكلا القمرين.
- أدخل معدل الترميز، وهو 27500 لكلا القمرين.
- أدخل معامل تصحيح الخطأ، وهو 5/6 لقناة نايل سات و 3/4 لقناة عرب سات.
- اضغط على زر “بحث” أو “مسح”.
- سيبدأ جهاز الرسيفر في البحث عن قناة وناسة.
- قد يستغرق البحث بضع دقائق.
- بعد العثور على قناة وناسة، حددها.
- اضغط على زر “حفظ” أو “OK”.