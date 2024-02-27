سار للعراقيين.. “وزارة العمل” زيادة رواتب المتقاعدين لـ 500 ألف 2024 عموم محافظات العراق

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية،أحمد الأسدي، في بيان له مؤخرًا عن زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين في جميع محافظات العراق، وذلك من 400 ألف إلى 500 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن هذه الزيادة موجهة لـ 6 ملايين مستفيد ويبلغ المسجل منهم 5%، فضلاً عن أن هذه الزيادة جاءت بعد توفير التمويل اللازم من قبل مجلس الوزراء العراقي وبالتعاون مع وزارة المالية النيابية.

زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين إلى 500 ألف

وأكد الأسدي، أن بهذه الزيادة سيرتفع الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين من 400 ألف إلى 500 ألف دينار عراقي، موضحًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في إطار تحقيق الزيادة والدعم الملائم والمستمر الخاصة برواتب العمال المضمونين، مع استفادة أكبر عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على حياة كريمة وملائمة، وتزامنًا مع الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

المسجلين في هيئة التقاعد العراقية

وأضاف أحمد الأسدي، أن صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي يبذل قصارى جهده من أجل توفير التمويل اللازم وفائض الأموال واستثمارها بصورة واضحة وصحيحة، حتى أن هناك ما يُقارب من 6 ملايين عامل مسجل منهم 5% فقط داخل هيئة التقاعد، ملفتًا إلى أن مقومات النجاح هو الإخلاص في العمل عبر إقامة المشاريع الناجحة بعد بلورة الأفكار ودراستها، والعمل على تنميتها بشتى الطرق ليكون من أوليات الاقتصاد العالمي.