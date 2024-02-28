رسميا.. وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تعلن موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لعام 1446

أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بيانًا بشأن موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لعام 1446، وذلك في كافة المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة العربية، ومن ثم تؤكد بأنه سوف يبدأ التسجيل من يوم الخامس عشر من شهر رمضان حتى يوم الثاني والعشرون من شهر شوال، كما يمكنك التسجيل لمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الأهلية والحكومية والعاملة من بداية يوم خمسة عشر من شهر رمضان حتى ثلاثة أسابيع من بداية العام الدراسي الجديد 1446، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لعام 1446

رسميًا أعلنت وزارة التعليم عن موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لعام 1446 في المدارس الحكومية والأهلية وأيضًا العالمية ومدارس تحفيظ القرآن، وذلك على النحو التالي:

يبدأ التسجيل في المدارس الحكومية في يوم الخامس والعشرون من شهر مارس 2024 القادم، الذي يوافق الخامس عشر من رمضان 1445 كما أوضحت أن التسجيل سوف ينتهي في يوم الثالث والعشرون من شوال 1445 الموافق الثاني من مايو 2024.

كما يتم التسجيل لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الأهلية ابتداءً من الخامس عشر من رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بداية العام الدراسي الجديد.

كما يتم التسجيل للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية بداية من يوم الخامس عشر من رمضان وتستمر حتى الثاني والعشرون من شوال.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي لعام 1446

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط لقبول الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، ومن هذه الشروط ما يلي:

يتم تسجيل الطلاب الذين أكملوا الست سنوات، أو أقل من تسعون يومًا وذلك عند بداية العام الدراسي الجديد 2024- 2025 ، وكذلك الطلاب الذين تاريخ ميلادهم في 9/3/1440 الموافق 17/11/2018.

وكذلك الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات إلى نحو 180 يومًا وبحد أعلى من تاريخهم ما بين الفترة من 2018/11/18 الموافق 1440/3/10 إلى 2019/2/15 الموافق 1440/6/10 .

كما يشترط أيضًا أن يلتحق الطالب المتقدم بسنة دراسية قبيل مرحلة رياض الأطفال

الأوراق والمستندات المطلوبة: