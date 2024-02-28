زيادة 300 ألف على الرواتب.. “وزارة المالية” تُعلن زيادة جديدة للموظفين 2024 جميع المحافظات

أعلنت وزارة المالية، عن الإسراع في إرسال جداول موازنة عام 2024 لتشريعها، مؤكدة عن وجودة زيادة جديدة لبعض الدرجات الوظيفية ومخصصات الموظفين من الدرجات الدنيا، وأكد مصطفى الكرعاوي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، إن أخر قرارات مجلس الوزراء هو زيادة بعض الدرجات لـ 50% بما تشمل المخصصات للدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة، وسيتم العمل على تطبيقها في أقرب وقت، ليحصل عليها جميع الموظفين وبمختلف درجاتهم الوظيفية في العراق.

الموازنة المالية في العراق

وأوضح الكرعاوي، أن جداول موازنة عام 2024 لم تصل إلى مجلس النواب ليتم التصديق عليها، مشددة على جميع الجهات المعنية بسرعة إرسال الجداول من قبل الحكومة حتى يتم العمل على تشريعها داخل مجلس النواب، والقيام بإعادة الوضع الاقتصادي والوضع المالي بشكل ملائم وصحيح، فضلاً عن أن الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل اعتماد الموازنة العامة للعام الجاري ليتم العمل بها.

زيادة رواتب الموظفين

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد السوداني، قام بالرد على أن الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بالموازنة الجديدة لعام 2024، موضحًا أن حجم الإنفاق ارتفع في الوقت الحالي بشكل كبير نظرًا لوجود درجات وظيفية جديدة ضمن موازنة 2023، ولهذا تم تأخير إرسال جداول الموازنة لعام 2024 إلى مجلس النواب، ونظرًا لذلك اتخذت الحكومة زياد المخصصات للرواتب الدنيا لكي لا يتم الانتظار إلى تعديل سلم الرواتب.

حساب قيمة الزيادة في العراق

وعن الـ 300 ألف دينار عراقي الزيادة فإنه في حالة إذا كان راتب الموظف نحو 600 ألف دينار عراقي، فإن هذا الراتب يتم ضربه في 50 وبالقسمة على الـ 100 لينتج لك قيمة الزيادة التي تبلغ قيمتها 300 ألف دينار عراقي، وسيتم العمل على تطبيق كل هذه الزيادة عقب موافقة مجلس النواب العراقي مباشرة.

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين

يذكر أن رواتب المتقاعدين لشهر مارس، سيتم توزيعها غدًا الخميس الموافق 29 فبراير 2024، نظرًا لأن يوم 1 مارس يوافق الجمعة وهو عُطلة رسمية في دولة العراق، لذلك سيتم تبكير مواعيد الصرف، بحيث يحصل عليها جميع المستفيدين في المواعيد الرسمية دون تأخير، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.