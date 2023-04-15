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قبل ماتسافر شوف مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت
من أهم الأشياء التي يبحث عنها جميع المسافرين اليوم السبت 15 أبريل 2023 مواقيت قطار السكة الحديد ، خاصة في القبلي والبحري.
مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت
- قطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.
- قطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساءا.
- قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35صباحا.
- قطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساءا.
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان
- قطار 2030 من القاهرة الساعه 7مساءاً ليصل اسوان الساعه 6,40صباح اليوم التالى
- قطار 2031 من اسوان يومياً الساعه 7مساءاً يصل القاهرة الساعه 6,50 صباح
القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة – الإسكندرية):
- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.
- قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.
- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.
- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.
- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.
- قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.
- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا .
- قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.
- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساءا .
- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساءا.
- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.
- قطار رقم 1203 القاهرة الاسكندرية (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا .
- قطار رقم 23 القاهرة الاسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا .
- قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00
القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية – القاهرة) :
- قطار 8 روسى تهوية الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:10
- قطار 3024 ثالثة مكيفة (الاسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00
- قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.
- قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.
- قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.
- قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.
- قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
- قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.
- قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.
- قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.
- قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا موعد قيامة الساعة 22.00 مساءا .
- قطار رقم 18 الاسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.10 ظهرا .
- قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 20.20 مساءا .
- القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة – أسوان) :
- قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساءا.
- قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.
- قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.
- قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.
- قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.
- قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.
- قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
- قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .
- قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.
- قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.
- قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا .
- قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساءا.
- قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.
- قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.
- قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.
- قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.
- قطار رقم 974 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامة الساعة 5.30 صباحا .
- قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسى) موعد قيامة الساعة 6.00 صباحا .
- قطار رقم 80 القاهرة اسوان (روسى) موعد قيامة الساعة 8.30 صباحا .
- قطار رقم 1004 القاهرة اسوان (روسى) موعد قيامة الساعة 9.30 صباحا .
- قطار رقم 160 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامة الساعة 12.15 ظهرا .
- قطار رقم 972 القاهرة اسيوط (روسى) موعد قيامة الساعة 14.20 ظهر .
- قطار رقم 188 القاهرة اسوان (روسى) موعد قيامة الساعة 18.00 مساءا .
- قطار رقم 1014 القاهرة اسوان (روسى) موعد قيامة الساعة 18.50 صباحا .
- قطار رقم 1012 القاهرة اسوان (روسى) موعد قيامة الساعة 20.20 مساءا .
القطارات المكيفة والروسى على خط (أسوان – القاهرة) :
- قطار 3025 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) قيام الساعة 04:10
- قطار رقم 2011 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 صباحا .
- قطار رقم 981 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا .
- قطار رقم 983 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا .
- قطار رقم 2013 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.30 ظهرا .
- قطار رقم 2007 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرا .
- قطار رقم 2015 مكيف اسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساءا .
- قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساءا.
- قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساءا.
- قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساءا.
- قطار رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 4.50 صباحا.
- قطار رقم 977 مكيف الاقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساءا.
- قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا .
- قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.
- قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.
- قطار رقم 871 مكيف اسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 3.20 صباحا .
- قطار رقم 979 مكيف اسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.
- قطار رقم 81 اسوان القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 4.30 صباحا .
- قطار رقم 1013 اسوان القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 13.50 ظهرا .
- قطار رقم 1015 اسوان القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 17.30 عصرا .
- قطار رقم 187 اسوان القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 18.30 مساءا .
- قطار رقم 1011 اسوان القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 23.20 مساءا .
- قطار رقم 833 اسوان القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 00.10 مساءا .
- قطار رقم 975 الاقصر القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 8.00 صباحا .
- قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 19.35 مساءا .
- قطار رقم 973 اسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 2.20 ظهرا .
- قطار رقم 165 اسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 6.00 صباحا .
- قطار رقم 1010 اسوان القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 00.05 مساءا .
القطارات المكيفة والروسى والمختلطة المستمرة من الاسكندرية أسوان والعكس
- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.
- قطار رقم 89 مكيف أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.
- قطار رقم 163 اسوان القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 4.00 صباحا .
- قطار رقم 164 الاسكندرية اسوان (روسى) موعد قيامة الساعة 12.00 ظهرا .
- قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الاقصر موعد قيامه الساعة 21.10 مساءا.
- قطار رقم 935 مكيف الأقصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 22.30 مساء.
- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا .
- قطار قم 186 بور سعيد سوهاج مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا .
- قطار رقم 1008 الاسكندرية اسوان (روسى) موعد قيامة الساعة 19.35 مساءا .
- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف – مميز ) موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.
- قطار رقم 2008 مكيف الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.
- قطار رقم 1009 الاسكندرية اسوان (روسى) موعد قيامة الساعة 8.25 صباحا .
- قطار رقم 157 اسوان القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 19.40 مساءا .
- قطار رقم 158 الاسكندرية الاقصر (روسى) موعد قيامة الساعة 7.15 صباحا .
- قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط (مكيف – مميز ) موعد قيامه الساعة 8.35 بعد صباحا
- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الأسكندرية / أسوان الساعة 5:45
خط القاهرة / طنطا / المنصورة
– قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35
– قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50
– قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35
– قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35