“هتضحكـ يعني هتضحك!” ‏تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد Tom & Jerry على نايل سات وعرب سات

‏تردد قناة توم وجيري 2024، في عالم مليء بالإثارة والمرح تظل قناة توم وجيري TOM & JERRY وجهة مفضلة للصغار والكبار على حد سواء، فهي ليست مجرد قناة تلفزيونية عادية بل هي عالم خاص يجمع بين الكوميديا والمغامرة بأبهى صورها، وفي عام 2024 تستمر القناة في تقديم محتوى ساحر يأسر القلوب ويسلب الضحكات، كما تعتبر هذه القناة موطنًا لشخصيات كرتونية لا تنسى، حيث تتابع مغامرات القطة الماكرة “توم” والفأر الشقي “جيري”، وكيف تتخللها مواقف كوميدية لا تُنسى ومفاجآت مثيرة في كل حلقة، وبفضل ترددها الجديد لعام 2024 يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة فريدة تنقلهم إلى عالم ساحر مليء بالمرح والتشويق.

تردد قناة توم وجيري 2024

تستعد قناة توم وجيري لاستقبال جمهورها بمزيد من المرح والإثارة في عالم المغامرات الكرتونية الشهيرة عبر تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد، حيث تعتبر واحدة من أكثر القنوات الكرتونية شعبية ومحبوبة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الحلقات المشوقة والمضحكة، وتأتي قناة توم وجيري بتحديثات جديدة وبرامج مثيرة وأغلني للأطفال تضمن للمشاهدين تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة، وبفضل تركيزها على جودة الصورة والأصوات وتقديم المحتوى المميز.

مع الشخصيات الرئيسية الشهيرة توم وجيري، يمكن للمشاهدين الانغماس في عوالم مليئة بالمغامرات والمواقف الكوميدية الطريفة، سواء كنت طفلاً أو كبيراً، ستجد نفسك مشدوداً إلى شاشة التلفزيون وأنت تستمتع بكل لحظة مع هذا الثنائي الساحر، ولا يقتصر دور القناة على عرض المحتوى الترفيهي فقط بل يتم عرض محتوى تعليمي للأطفال بهدف تثقيفهم كما أن القناة تعتبر آمنة جداً على الأطفال.

ضبط تردد توم وجيري 2024 الجديد

يبحث الكثير في الوقت الحالي عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من أجل ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على ذلك التردد، وفيما يلي نقدم لكم التردد الجديد للقناة على النايل سات وعرب سات:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

أما عن تردد القناة على العرب سات فيكون كالآتي:-