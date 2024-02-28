“Here” رابط تسجيل سكنات عدل 3 الجزائر 2024 بالخطوات والشروط عبر موقع وكالة عدل

أكد المواطنون الجزائريون عن فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 والتي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون في بداية سنة 2024، ويهتم الكثير من المواطنون في التقديم في هذا الدعم السكني لأنه يعد أفضل برنامج سكني لدعم الطبقة المتوسطة وتساعدهم على توفير مسكن ملائم لهم، وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح شروط التقديم وطريقة التسجيل

سكنات عدل 3 الجزائر 2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط التقديم في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 عبر المواقع الإلكترونية حيث بدأ التسجيل فيها من بداية هذا العام وسوف نقوم بتوضيح شروط التقديم فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حائز على الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون متواجد بشكل مستمر داخل الدولة.

يجب أن لا يقل دخل المتقدم عن ١١٨٠٠٠ دينار جزائري.

يجب أن يكون المتقدم لديه ٢٥٪ من الدفعة الأولى لبرنامج السكنات.

أن يكون حاصل المتقدم على كل حقوقه السياسية والاقتصادية داخل الدولة.

لا يكون المتقدم مستفيد من اى أراضي أو سكنات عدل ١، ٢ السابقة.

يجب على المتقدم إثبات قدرته على دفع الأقساط الشهرية الثابتة.

يجب تسديد الأقساط قبل وصول المتقدم لسن السبعين عام، عند تسديد اخر قسط.

طريقة التقديم في سكنات عدل 3 الجزائر

كشفت وكالة عدل عن بعض الخطوات التي يجب إتباعها للتقديم على سكنات عدل ٣ الجزائر حيث يكون التقديم إلكترونيا للتسهيل على المواطنين

أولا يجب الدخول على موقع وكالة عدل

الخطوة الثانية كتابة الرقم التعريفي الوطني الخاص ببطاقات تعريف البيومتيرية

الخطوة الثالثة عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

الخطوة الرابعة بعد الانتهاء من إدخال البيانات قوم بطباعة إيصال تسليم الملف

شروط التسجيل في سكنات عدل الجزائر