“يكفي 30 يوم”… جدول أكلات رمضان 2024 شامل الإفطار والسحور

مع اقتراب شهر رمضان لعام 2024، تزداد الحاجة للتخطيط للوجبات بين ربات البيوت، خصوصاً في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار، يتجه الاهتمام نحو البحث عن خيارات غذائية صحية وموفرة، لهذا الغرض، نقدم لكم دليلاً لجدول أكلات رمضان 2024 المصرية التي تشمل وجبات الإفطار والسحور لمدة 30 يوماً، شاملاً طرقاً لتحضير اللحوم المفرومة، تجهيز صلصة المحشي، تتبيل الدواجن، وإعداد الكفتة، مما يسهل عليكم الأمور خلال الشهر الكريم.

جدول أكلات رمضان 2024 شامل الإفطار والسحور

الجميع يبحث عن أفكار جاهزة للأكلات في شهر رمضان، سوف نقدم لكم الآن 30 وجبة لإفطار وسحور شهر رمضان الكريم، فيما يلي جدول أكلات رمضان 2024 مميز لجميع ربات البيوت:

قائمة وجبات الإفطار (جدول أكلات رمضان 2024)

اليوم الوجبة 1 ملوخية وفراخ وشوربة لسان عصفور وأرز بشعرية. 2 صينية رقاق وكفتة داوود باشا. 3 لوبيا ولحم وارز بشعرية. 4 صينية بطاطس بالفراخ وأرز بشعرية. 5 بسلة بالجزر واللحم وأرز بشعرية وسلطة خضراء وشوربة لسان عصفور. 6 سمك مشوى وارز وسلطة خضراء. 7 مكرونة وكفتة وسلطة. 8 سمك مقلي وارز وسلطة. 9 أرز معمر وكبد وقوانص وسلطة. 10 كبدة اسكندراني و مكرونة وسلطة. 11 كفتة وشيبسي وسلطة خضرا. 12 صينية سمك بالخضار. 13 أرز اصفر و دبابيس دجاج مقرمشة. 14 كفتة أرز بالصلصة و أرز. 15 سمبوسك باللحمة المفرومة وبوريك. 16 حواوشي وسلطة ومخلل. 17 عجة وسلطة خضراء. 18 مكرونة وكفتة وسلطة خضراء. 19 فاصولياء خضراء او بيضاء باللحم وارز بشعرية. 20 مكرونة بالصوص الابيض وبانيه مشوي وسلطة. 21 بطاطس بالسجق و أرز أبيض وسلطة. 22 مسقعة باللحمة و طماطم بالخل والثوم. 23 فراخ مشوية وسلطة خضرا وطحينة وتومية وشيبسي. 24 حواوشي وشيبسي وسلطة خضراء. 25 بامية باللحمة وأرز بالشعرية وباذنجان مخلل. 26 صينية بطاطس بالفراخ فى الفرن ورز حبة وحبة. 27 مكرونة بشاميل وبانيه وكول سلو. 28 محشي مشكل باللحمة وشوربة لسان عصفور. 29 سمك مشوى وارز وسلطة. 30 جلاش باللحمة المفرومة وشيبسي.

قائمة وجبات السحور (جدول أكلات رمضان 2024)