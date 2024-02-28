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“يكفي 30 يوم”… جدول أكلات رمضان 2024 شامل الإفطار والسحور

جدول يكفي 30 يوم لأكلات رمضان 2024 شامل الإفطار والسحور

rabab ahmedمنذ 17 دقيقة
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جدول أكلات رمضان 2024
جدول أكلات رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان لعام 2024، تزداد الحاجة للتخطيط للوجبات بين ربات البيوت، خصوصاً في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار، يتجه الاهتمام نحو البحث عن خيارات غذائية صحية وموفرة، لهذا الغرض، نقدم لكم دليلاً لجدول أكلات رمضان 2024 المصرية التي تشمل وجبات الإفطار والسحور لمدة 30 يوماً، شاملاً طرقاً لتحضير اللحوم المفرومة، تجهيز صلصة المحشي، تتبيل الدواجن، وإعداد الكفتة، مما يسهل عليكم الأمور خلال الشهر الكريم.

جدول أكلات رمضان 2024 شامل الإفطار والسحور

الجميع يبحث عن أفكار جاهزة للأكلات في شهر رمضان، سوف نقدم لكم الآن 30 وجبة لإفطار وسحور شهر رمضان الكريم، فيما يلي جدول أكلات رمضان 2024 مميز لجميع ربات البيوت:

قائمة وجبات الإفطار (جدول أكلات رمضان 2024)

اليومالوجبة
1ملوخية وفراخ وشوربة لسان عصفور وأرز بشعرية.
2صينية رقاق وكفتة داوود باشا.
3لوبيا ولحم وارز بشعرية.
4صينية بطاطس بالفراخ وأرز بشعرية.
5بسلة بالجزر واللحم وأرز بشعرية وسلطة خضراء وشوربة لسان عصفور.
6سمك مشوى وارز وسلطة خضراء.
7مكرونة وكفتة وسلطة.
8سمك مقلي وارز وسلطة.
9أرز معمر وكبد وقوانص وسلطة.
10كبدة اسكندراني و مكرونة وسلطة.
11كفتة وشيبسي وسلطة خضرا.
12صينية سمك بالخضار.
13أرز اصفر و دبابيس دجاج مقرمشة.
14كفتة أرز بالصلصة و أرز.
15سمبوسك باللحمة المفرومة وبوريك.
16حواوشي وسلطة ومخلل.
17عجة وسلطة خضراء.
18مكرونة وكفتة وسلطة خضراء.
19فاصولياء خضراء او بيضاء باللحم وارز بشعرية.
20مكرونة بالصوص الابيض وبانيه مشوي وسلطة.
21بطاطس بالسجق و أرز أبيض وسلطة.
22مسقعة باللحمة و طماطم بالخل والثوم.
23فراخ مشوية وسلطة خضرا وطحينة وتومية وشيبسي.
24حواوشي وشيبسي وسلطة خضراء.
25بامية باللحمة وأرز بالشعرية وباذنجان مخلل.
26صينية بطاطس بالفراخ فى الفرن ورز حبة وحبة.
27مكرونة بشاميل وبانيه وكول سلو.
28محشي مشكل باللحمة وشوربة لسان عصفور.
29سمك مشوى وارز وسلطة.
30جلاش باللحمة المفرومة وشيبسي.
جدول أكلات رمضان
جدول أكلات رمضان

قائمة وجبات السحور (جدول أكلات رمضان 2024)

اليومالوجبة
1كنافة بالقشطة وزبادي.
2بيض مسلوق وجبن وفاكهة.
3فلافل وجبن وزبادي.
4بيض ولبن وفاكهة.
5فول وحليب وفاكهة.
6قطايف وزبادى بالعسل.
7جبن وحليب وفاكهة.
8فول بالبيض وزبادي.
9أصابع جلاش وجبنة وزبادي.
10بيض مسلوق وباتيه.
11فول وسلطة وحليب.
12فول بالطحينة وبيض مقلي وزبادي.
13فول وبيض وسلطة.
14بيض مسلوق وجبن.
15بيض مسلوق وجبن وزبادي.
16فول وبيض.
17بيض مسلوق وجبن.
18بطاطس مسلوقة و بيض مسلوق.
19أصابع جبنة مقلية وزبادي.
20بطاطس محمرة و فول وسلطة.
21بيض اومليت و جبن وزبادي.
22فطائر مقلية وزبادي.
23فول اسكندراني وزبادي وبيض.
24بيض مسلوق وجبن.
25فول بالسلطة وبطاطس محمرة وزبادي.
26فول بالصلصة وبيض عيون وزبادي.
27فطائر بالجبنة و فول بالسلطة.
28فول بالزيت والليمون وبطاطس محمرة وزبادي.
29بيض مسلوق وجبن.
30فول بالخلطة وزبادي.
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rabab ahmedمنذ 17 دقيقة
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