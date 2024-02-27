رسميا الان..موعد ظهور نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصص العام 1445-2024 وخطوات الاستعلام عنها

ينتظر المعلمين والمعلمات الذين قد قاموا باجتياز اختبارات الرخصة المهنية التخصص العام نتيجة اختبارات الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في الفترة الراهنة بعد أن تم انتهاء الاختبارات، وفي هذا المقال سوف يتم الحديث عن موعد ظهور نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وطريقة معرفة النتائج ولذا؛ تابعوا القراءة.

موعد ظهور نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصص العام 1445-2024

كان قد تم إجراء اختبارات الرخصة المهنية بداية من يوم 18 يناير الماضي، ثم استمرت الاختبارات حتى يوم 27 من نفس الشهر ولذا؛ فإن المعلمين والمعلمات في حالة انتظار إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية، حتى يمكنهم من ممارسة مهنة التعليم بشكل سليم، وقد أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن أنه فور إصدار نتائج اختبار الرخصة المهنية، سوف يتم إرسالها إلى المعلمين والمعلمات الذين قد خضعوا للاختبار.

الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية التخصص العام 1445-2024

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية التخصص العام من خلال الموقع الرسمي لها، كل ما عليك هو إتباع الإجراءات التالية: