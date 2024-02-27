بشري خير … موعد نزول مرتبات شهر مارس في رمضان 2024

يهتم العديد من العاملين بالتعرف على موعد صرف رواتب مارس لعام 2024، فقد اقترب حلول شهر رمضان الكريم ويتم البحث من الجميع عن موعد نزول الراتب حيث تم القيام تنوزيع الراتب منذ 5 ايام ومن خلال مقالنا سنتعرف على مرتبات شهر مارس في رمضان.

مرتبات شهر مارس في رمضان

يمكننا ان نتعرف على قرارات الحكومة التي تخص الشعب المصري، حيث تم القيام يرفع الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه والتي تم التقرير عنه من قبل الدولة.

تم القيام باعتماد الحوافز والعلاوات لكل من العاملين وأصحاب المعاشات.

كما انه تم الاعلان عن زيادة في برنامج تكافل وكرامة مع تقدير تكلفة هذه الزيادات.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

صرحت وزارة المالية عن امكانية توزيع رواتب شهر مارس لعام 2024، والتي يتم البدء في صرفها يوم الخميس الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس وهي في كل من 21، 24، 25، 26، و27 من مارس، و لا توجد أي تعليمات صادرة عن امكانية تبكير موعد صرف رواتب مارس.

مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة