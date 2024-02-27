PDF تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية كل المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حتى الآن لم تعلن وزارة العمل العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والذي من المتوقع أن يقدر عددهم بنحو 200 ألف أسرة في عموم المحافظات العراقية، على أن يكون كافة المشمولين من الفئات الفقيرة والاكثر احتياجا وتأثرا بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العراق حاليا، واليكم خطوات تحميل كشوف اسماء اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت بخطوات بسيطة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وخلال أيام وقبل حلول شهر رمضان يتوقع الالاف المواطنين الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تشرف عليه وزارة العمل العراقية، ويعتبر هذا البرنامج واحدًا من أبرز برامج الدعم في العراق حيث تهدف الحكومة العراقية من خلاله إلى تقديم العون والمساعدة للأسر ذات الدخل المحدود والأفراد الذين يواجهون صعوبات معيشية تستهدف هذه الجهود خاصة الأسر المحدودة الدخل في ظل ارتفاع اسعار السلع بشكل مبالغ فيه، واليكم طريقة الحصول على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر زيارة موقع الوزارة فور اعلان الاعتماد، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اختر رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها، مع اختيار المحافظة القاطن بها المتقدم.

ادخل كافة بياناتك بشكل صحيحح.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف PDF اسماء المشمولين بالوجبة السابعة.

يمكنك تحميل الكشوف على جهازك من خلال الضغط على كلمة “تنزيل”.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

فيما كشفت الوزارة عن شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024، وهي: