خبر هيبسط جميع المستفدين.. حقيقة تبكير موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر مارس 2024 وطريقة الاستعلام من الموقع الرسمي

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن حقيقة تبكير موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر مارس 2024، حيث يتم إيداع الراتب شهريًا في موعد محدد بواسطة الوزارة، ويعد برنامج الضمان المطور واحدًا من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية التي وضعته الحكومة لمسعدة الأسر ذوي الدخل المنخفض على تجاوز الأزمات المالية، حيث يستفيد آلاف الأسر منه، ويتم التسجيل فيه وفقًا لشروط محددة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر مارس 2024

قررت الوزارة تبكير موعد صرف الضمان الاجتماعي مارس 2024؛ حيث تم الإعلان من قبل الوزارة أن دفعة شهر مارس ستُصرف يوم الخميس، التاسع والعشرين من شهر فبراير الجاري؛ عادةً ما يُصرف الراتب في اليوم الأول من كل شهر في التقويم الميلادي، ولكن في هذا الشهر، يوم الأول من مارس هو يوم جمعة، والذي يعتبر عطلة نهاية الأسبوع.

كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة الموارد البشرية طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن القيام بذلك بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك انقر على تسجيل جديد.

أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، ويجب إدخالها في المربع المخصص لكل بيانات.

ثم قم بتعيين كلمة المرور الخاصة بك وإعادة كتابتها للتأكيد.

يجب عليك إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إليك على جوالك المدخل بيناته.

ومن ثم ثم اضغط على زر الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي تظهر لك بعد قراءتها بعناية.

اضغط على زر تسجيل.

سيظهر على الشاشة نموذج الطلب.

قم ب ملء كافة البيانات؛ والتي تخص جميع أفراد الأسرة بما في ذلك عدد الأفراد بأسمائهم والراتب الإجمالي.

يتم إرفاق المستندات الكاملة المطلوبة.

ثم اضغط على زر الإرسال.

تتم مراجعة طلبك والرد عليك.

شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور: