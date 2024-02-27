متاح الان.. التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة لحملة البكالوريوس وغيره عبر الموقع الرسمي zatca.gov.sa

أخبار مفرحة لخريجي الجامعات في المملكة بإعلان توافر وظائف هيئة الزكاة والضريبة في مختلف المجالات لأصحاب درجة البكالوريوس، حيث سيتم التعيين في المركز الرئيسي لمؤسسة الزكاة والضريبة والجمارك الكائن في الرياض، كما يمكن للمؤهلين بدرجة البكالوريوس التسجيل لهذه الوظائف إلكترونياً بكل يسر، لكن من الضروري الاطلاع على الشروط الكاملة والموافقة عليها قبل التقديم التي سنوضحها لكم عبر السطور القادمة.

وظائف هيئة الزكاة والضريبة

وظائف هيئة الزكاة والضريبة تجذب الكثير من الأفراد الراغبين في التوظيف نظرًا لثبات الوظيفة ومكانتها العالية، ويوجد استفسارات كثيرة من الخريجين حملة درجة البكالوريوس حول الفرص الوظيفية المتوفرة للتقدم إليها، والتي تشمل ما يلي:

وظيفة مدير البحوث والدراسات الضريبية.

وظيفة مشرف مكافحة الحرائق.

خبير حوكمة مهندس أول.

خبير في تقييم الالتزام ومتخصص في مراقبة الالتزام.

أخصائي تخطيط ودعم تقنية المعلومات.

مدير مشروعات وخبير في التخطيط الاستراتيجي.

أخصائي رئيسي لإدارة التعلم والتطوير.

المجالات المهنية التي تغطيها الوظائف المتاحة في هيئة الزكاة والدخل

يود المهتمون بشغل الوظيفة التعرف على المجالات التي يتاح فيها التسجيل للتقدم، إذ يحرص كل متخرج يحمل شهادة في مجال محدد على معرفة ما إذا كان بإمكانه التقدم لهذه الوظيفة، سنبين هذه التفاصيل في السطور القادمة:

الأبحاث في مجال القانون وتسيير الموارد الإنسانية.

تخصص الصحة المهنية.

علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

الرياضيات والاحصائيات.

تخصص علوم الاطفاء.

العمارة وإدارة الأعمال وتدبير الموارد الإنسانية.

كيفية التقديم على الوظيفة

تتاح فرص عمل في هيئة الزكاة والضريبة وهي متاحة للعديد من المواطنين في المملكة، بعد الإطلاع على التخصصات المتاحة لخريجي البكالوريوس، يتساءل المتقدمون عن كيفية التقديم على هذه الوظائف: