القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك… الان تردد اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة اون تايم سبورت واحدة من أشهر القنوات الرياضية العربية حيث لديها جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بسبب بثها العديد من المباريات الهامة مثل مباريات مباريات المنتخب المصري ودوري الأبطال وغيرها سنعرض لكم في هذا المقال تردد قناة اون تايم سبورت.

تردد اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

يمكنكم تنزيل قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الاستقطاب: رأسي

اسم القناة على الرسيفر: اون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت 2

اليكم تردد قناة اون تايم سبورت 2 عبر القمر الصناعي النايل سات :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

بإمكانك الآن ضبط تردد قناة اون تايم اسبورت عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة ثم قم باختيار الإعدادات من القائمة التي تظهر أمامك.

قم باختيار التثبيت اليدوي من قائمة التثبيت.

قم بتحديد القمر الصناعي وقم بإدخال الترددات ومعامل تصحيح الخطأ والترميز.

واخيرا اضغط على زر حفظ وانتظر قليلًا حتى يتم تثبيت القناة.

اهم البرامج المعروضة على قناة اون تايم سبورت

تعرض قناة اون تايم سبورت مجموعة من أفضل البرامج الرياضية التي يفضلها ويشاهدها الكثير من الجمهور على مدار الساعة هذا بجانب الاستوديوهات التحليلية التي يتم عرضها بعد المباريات ويقدمها نخبة من أشهر المحللين الرياضيين والإعلاميين المصريين ومن أبرز البرامج الرياضية التي تعرض على قناة اون تايم سبورت:

برنامج الجولة في الدوريات

ويقوم هذا البرنامج بعرض كافة المعلومات الخاصة بالدوري الانجليزي والاسباني والايطالي.

برنامج ساعة كورة

يعرض هذا البرنامج ملخصات كافة مباريات الكرة العالمية.

برنامج اون تايم سبورت

هذا البرنامج متخصص في الأخبار المتعلقة بالدوري المصري.