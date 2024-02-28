“اسعار زمان رجعت تاني” أحدث موبايلات 2024 واسعارها في مصر

بدءًا من عام 2024، تم إصدار العديد من الهواتف الذكية من قبل شركات عالمية مشهورة، لذلك قررنا في هذا المقال مناقشة أحدث الهواتف المحمولة لعام 2024 وأسعارها في مصر سنقدم قائمة تشمل هواتف من سامسونج واوبو وهواوي وشاومي تمتاز بمواصفات رائعة وحديثة ويمكن الحصول عليها بأسعار تنافسية للسوق في السطور القادمة سنتعرف على أحدث وأفضل هواتف من أشهر الشركات.

أحدث موبايلات 2024 واسعارها في مصر

ويبدأ في المقارنة معانا هاتف هونر ماجيك 6 برو Honor Magic 6 Pro

مع بداية العام الجاري وبالتحديد يوم 11 يناير 2024 قررت شركة هونر المنافسة بقوة في سوق الهواتف الرائدة، وأعلنت بشكل رسمي عن الهاتف Magic 6 Pro بمواصفات أكثر من رائعة، تتمثل في معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 الذي تم تصنيعه بالاعتماد على تقنية 4 نانومتر، والذي يتكون من نواة نواة Cortex-X4 بتردد 3.3 جيجاهرتز و3 أنوية Cortex-A720 بتردد 3.2 جيجاهرتز، ونواتين Cortex-A720 بتردد 3.0 جيجاهرتز، ونواتين Cortex-A520 بتردد 2.3 جيجاهرتز ويستند إلى معالج رسوميات من فئة Adreno 750، ويعمل بنظام Android 14 وبواجهة مستخدم MagicOS 8.

تم تصميم هاتف Honor Magic 6 Pro حول شاشة مميزة للغاية جعلتني أضعه ثاني هاتف في قائمة أحدث موبايلات 2024 واسعارها في مصر، حيث أنها بدون حواف نهائياً، وتأتي من نوع LTPO OLED حجمها 6.8 بوصة ودقتها 2800 × 1280 بكسل، ومعدل تحديثها 120 هرتز، ومعدل سطوعها 5000 شمعة في البوصة، كما أنها محمية بزجاج Jurhino glass.

الكاميرات الخلفية للهاتف هونر ماجيك 6 برو تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 و بمستشعر حجمه 23 ملم الكاميرا الرئيسية، بدقة 180 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.6 وبدعم تقريب بصري 2.5x كاميرا المنظار المقربة، وبدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 و بمستشعر حجمه 13 ملم للكاميرا فائقة الاتساع، وهذه الكاميرات قادرة على تسجيل فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية، أو بجودة FHD+ بمعدل حتى 240 إطار في الثانية.

يصل موبايل Honor Magic 6 Pro مع كاميرتين في الأمام، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 و بمستشعر حجمه 22 ملم، والكاميرا الثانية عبارة عن مستشعر TOF 3D وهو المسؤول عن استشعار معلومات العمق، وخاصية Face ID، ومن خلال الكاميرا السيلفي يمكن تصوير فيديو بجودة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.



بطارية الهاتف Magic 6 Pro الذي يعتبر من أحدث موبايلات 2024 الرائدة، تأتي بسعة 5600 ملي أمبير تدعم شحن سريع بقوة 80 واط، وشحن لاسلكي بقوة 66 واط، وشحن عكسي سلكي بقوة 5 واط، مع شحن عكسي لاسلكي بقوة 4.5 واط، ويتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type-C 3.1.

افضل هواتف 2024 في مصر

موبايل هونر الرائد لهذا العام 2024 يدعم خاصية SOS لارسائل رسائل وإجراء مكالمات الطوارئ عبر القمر الصناعي، ويدعم أيضاً مستشعر بصمة مدمج في الشاشة مع دعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان، وهذا ليس كل شيء لأن الهاتف هونر ماجيك 6 برو حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، ويدعم مكبرات صوت ستيريو، وخاصية NFC و Infrared port، وعلى الرغم من أن هذا الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، إلا أنك ستكون قادر على استخدام سماعات لاسلكية، ويمكنك شراء إيربودز بأسعار مميزة من متجر Dream 2000.



السعر الرسمي للهاتف Honor Magic 6 Pro يبدأ من 800 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت و 12 جيجا رام، ويبلغ حوالي 875 دولار للإصدار الذي يضم 512 جيجا بايت و 16 جيجا رام، بسعر يصل إلى 945 دولار للإصدار الذي يضم 1 تيرابايت و16 جيجا رام.

Samsung Galaxy S24 Ultra

تم الكشف عن جهاز Galaxy S 24 Ultra كجهاز رائد من سامسونج لهذا العام خلال مؤتمر الشركة في منتصف يناير 2024، ويمتلك مواصفات ممتازة تجعله الهاتف الأندرويد الأقوى، ومنافساً قوياً لايفون 15 برو ماكس الأحدث من شركة ابل.

يتوفر هذا الهاتف الرائد مع شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة وبدقة 3120 × 1440 بكسل، و بزجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass Armor، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، معدل سطوع 2600 شمعة في البوصة، كما أنها تدعم HDR10+، و Always-on display.

يتم تشغيل موبايل سامسونج Galaxy S24 Ultra المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والمكون من نواة Cortex-X4 بتردد 3.39 جيجاهرتز، و3 أنوية Cortex-A720 بتردد 3.1 جيجاهرتز، ونواتين Cortex-A720 بتردد 2.9 جيجاهرتز، ونواتين Cortex-A520 بتردد 2.2 جيجاهرتز، بجانب معالج رسوميات Adreno 750، وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت، كما أن هاتف S24 Ultra يعمل بنظام Android 14 وبواجهة One UI 6.1.

الهاتف سامسونج جلاكسي S24 الترا يحتوي على 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.7 بمستشعر حجمه 24 ملم وبدعم OIS، وكاميرا المنظار المقربة تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/3.4 بمستشعر حجمه 111 ملم وبدعم تقريب بصري 5x، والكاميرا الثالثة هي تليفوتوغرافي وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 و بمستشعر حجمه 67 ملم وبدعم تقريب بصري 3x، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 و بمستشعر حجمه 13 ملم، والكاميرات الخلفية تدعم تصوير مقاطع فيديو بجودة 8K بمعدل 24 أو 30 إطار في الثانية، أو بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 أو 120 إطار في الثانية، مع دعم تصوير فيديو صوت ستيريو.

وبخصوص الكاميرا الأمامية فهذا الهاتف يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 و بمستشعر حجمه 26 ملم، وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية، وتدعم أيضاً خاصية Auto-HDR وHDR10+.

يحتوي هاتف سامسونج الجديد جالاكسي إس 24 الترا على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط (يمكن شحن 65% من سعة البطارية في 30 دقيقة)، وتدعم أيضاً الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط، مع العلم بأن منفذ الشحن يأتي من فئة USB Type-C 3.2.



هذا الهاتف الرائد الذي يعتبر من أحدث موبايلات 2024 مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)، ويتضمن القلم المغناطيسي Stylus (تكامل البلوتوث، ومقياس التسارع، والجيروسكوب)، كما أنه يتضمن مستشعر بصمة مدمج في الشاشة ويعمل بالموجات فوق الصوتية، ويدعم خدمات Samsung DeX، والنطاق العريض للغاية (UWB)، بالإضافة إلى دعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC.



سعر الهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra في مصر يبدأ من 81999 جنيه، للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، وهو متوفر حالياً للشراء.

موبايل شاومي Poco X6 Pro

الهاتف الثالث في قائمتنا أحدث موبايلات 2024 واسعارها هو Poco X6 Pro الرائد الجديد في سلسلة بوكو المميزة من شاومي، ويأتي هذا الهاتف مع شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2712 × 1220 بكسل، ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 5، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، معدل سطوع 1800 شمعة في البوصة، بالإضافة إلى أنها تدعم 68B colors وHDR 10 وDolby Vision.

معالج تشغيل بوكو إكس 6 برو ثماني النواة، ويأتي من فئة Mediatek Dimensity 8300 Ultra، ومعالج الرسوميات يأتي من فئة Mali G615-MC6، علماً بأن معالج التشغيل مبني على تقنية تصنيع بدقة 4 نانومتر، ويتكون من نواة Cortex-A715 بتردد 3.35 جيجاهرتز، و3 أنوية Cortex-A715 بتردد 3.20 جيجاهرتز، و4 أنوية Cortex-A510 بتردد 2.20 جيجاهرتز، وهذا الهاتف يعمل بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة مستخدم HyperOS.

يحتوي هذا الهاتف الرائد من شاومي على 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.7 بمستشعر حجمه 25 ملم، والكاميرا فائقة الاتساع دقتها 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو دقتها 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية تدعم تسجيل الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 24 أو 30 إطار في الثانية، وبالإضافة إلى ذلك فالهاتف Xiaomi Poco X6 Pro يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

هناك ثلاثة إصدارات تخزين من هذا الهاتف، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، والإصدار الثالث يضم 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.



يأتي موبايل بوكو X6 برو مع بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط (يمكن شحن البطارية بالكامل في 45 دقيقة فقط)، ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type-C 2.0، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف مقاوم للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54، ويتضمن مستشعر بصمات الأصابع مثبت في الشاشة، ويتضمن أيضاً مكبرات صوت مزدوجة من نوع ستريو، كما أنه يدعم استشعار القرب الظاهري، وخاصية NFC وInfrared port.



الهاتف Xiaomi Poco X6 Pro متوفر في الأسواق المصرية بسعر 26500 جنيه مصري، لأعلى إصدار الذي يضم 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.

3. Xiaomi 13 Pro

المواصفات: شاشة AMOLED بحجم 6.73 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، معالج Snapdragon 8 Gen 2، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بطارية بسعة 4800 مللي أمبير، نظام تشغيل Android 13.

مميزات Xiaomi 13 Pro: