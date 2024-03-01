بزيادة قدرها 15% استعلام موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 ” فلوسك قبل رمضان!!”

سوف تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024، حيث ينتظر 22 مليون مواطن يتقاضون معاش تكافل وكرامة شهريا تنفيذ قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اصدار قرار حول زيادة المعاش 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، حيث تصبح الزيادة خلال سنة تصل الى 55% من قيمة المعاش، وهذا لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيزها، ووفق وزارة التضامن الاجتماعي، ويتقاضى مستفيدى معاش تكافل وكرامة بمتوسط معاش شهري يبدأ من 620 إلى 740 جنيه لكل أسرة، وتميزهم بالعديد من الخدمات المتميزة مثل مجانية التعليم والحق في الدعم الصحي والغذائي، نوضح لكم التفاصيل في المقال التالي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

لقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن صرف زيادة جديدة في معاشات تكافل وكرامة بنسبة قدرها 15%، ويتم تنفيذ القرار بداية من الأول من شهر مارس 2024، وأن المستفيدين من هذا المعاش سوف يتقاضون الزيادة الجديدة في 15 مارس المقبل، وهو موعد صرف معاش تكافل وكرامة كما حددته وزارة التضامن الاجتماعي.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بمقدم الطلب وتكون سارية.

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق الخاصة بمقدم الطلب لإثبات حالته الاجتماعية.

صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

ايضا صورة إقرار الوصاية للأيتام.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يجب أن نوضح للمواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 من خلال اتباع الاتي: