صراع بين جلاد روما و عثمان .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مدبلج بالعربية على تردد قناة ATV التركية “هل ينتقم القائد العثماني أرطغرل من جلاد روما أم لا”؟

حصريًا مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مدبلج باللغة العربية على العديد من القنوات الفضائية، مسلسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات التي حظيت على شعبية كبيرة من قبل العديد من متابعي المسلسل إلى ما يزيد عن 100 مليون متابع من كافة دول العالم الغربي والعربي، وهذا ما جعل الحلقة 150 من عثمان أرطغرل تتصدر بقوة محركات البحث الأولى، حيث إن أحداث المسلسل تتعلق بكيان وتاريخ الدولة العثمانية التي اجتازت العديد من الحروب أمام البيزنطيين والمغول على نحو سنتين بهدف التشييد والتأسيس.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150

من أقوى المسلسلات التركية التاريخية التي نالت على شعبية كبيرة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150، حيث أن عثمان أرطغرل من الحكام القوية التي تمكنت على حماية الدولة العثمانية من خدع المغول وحلفائهم، حيث يعتبر الموسم الخامس من المسلسل من أبرز صراعات المواسم، وهذا ما ما أعرب عليه متابعون الحلقات التي عرضت، واليوم خلال مقالنا الإخباري نكشف لكم أبرز أحداث الحلقة 150.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150

من أبرز أحداث الحلقة الجديدة حلقة 150 هو خوض صراع بين الغازي عثمان أرطغرل جلاد روما، بالإضافة إلى تدبير عمران تيكين خدعة لمؤسس الدولة العثمانية أرطغرل، ومن جهة أخرى يتم بت مصير أورخان بعد أن تم زواجهما في الحلقة 149، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة القادمة يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة بتاريخ 28 فبراير على قناة ATV التركية.

تردد قناة ATV التركية لعرض مسلسل قيامة عثمان

من المقرر أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 على قناة ATV التركية، فالعديد من المواطنين في جميع أنحاء العالم يبحثون عن تردد القناة لمتابعة الحلقة الجديدة، ويتمثل هذا التردد في النحو التالي:

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس

يضم مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس كوكبة ضخمة من نجوم الدراما التركية، وعلى رأسهم: «بوراك اوزجيفيت، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وايمره باسالاكج، نور الدين سونماز، وجلال آل» وغيرهم.