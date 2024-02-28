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وصفات جديدة كل يوم في رمضان.. تردد قناة سي بي سي سفرة CBC Sofra 2024 على كل الأقمار
يعتبر تردد قناة سي بي سي سفرة من أهم الترددات التي يبحث عنها الكثير من السيدات وربات البيوت خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، تقدم هذه القناة باقة من البرامج والفقرات المتنوعة التي تقديم العديد من الوصفات والمعلومات تهم كل سيدة، لنتعرف في هذا المقال من موقع البديل على تردد القناة على كل الأقمار الصناعية 2024 وكيفية ضبط التردد على جهاز الريسيفر، تابعونا.
تردد قناة سي بي سي سفرة 2024
تعتبر قناة سي بي سي سفرة قناة الطبخ المصرية المميزة جدًا من أهم القنوات الفضائية التي تشاهدها فئة كبيرة من المجتمع العربي، فهي تقدم محتواه مفيد جدًا لكل الفتيات الجديدات في المطبخ أو المتزوجات حديثًا، كما يقدم أشهى الوصفات لكل سيدة تحتاج إلى التجديد، لذلك سنتعرف على تردد قناة سي بي سي سفرة بالتفصيل:
تردد قناة CBC SOFRA بجودة عالية على النايل سات
- القمر الصناعي: النايل سات.
- تردد القناة: 11785.
- استقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- جودة الاستقبال: HD.
تردد قناة CBC SOFRA بجودة عالية على عرب سات
- قمر صناعي: عرب سات.
- تردد القناة: 11390.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: أفقي.
- جودة بث القناة: HD.
تردد قناة cbc سفرة على قمر بدر سات
- القمر الصناعي: بدر سات.
- تردد القناة: 11487.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5.
- معدل الترميز: 27500.
- جودة بث القناة: HD
طريقة ضبط التردد على جهاز الريسيفر
- يجب في البداية الدخول على إعدادات جهاز الاستقبال.
- ثم نحدد تركيب الترددات ومنها ندخل على التركيب اليدوي.
- ثم نحدد القمر الصناعي الذي نرغب في ضبطه.
- وندخل بيانات التردد الجديد كما هو موضح في الفقرة السابقة.
- ثم نضغط على زر OK لبدء عملية البحث أو الترتيب وننتظر لدقائق قليلة.
- بعد الانتهاء من البحث، نضغط على زر حفظ وستظهر قناة سي بي سي سفرة في قائمة القنوات.