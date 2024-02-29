«من هنا» رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

أطلقت الجهات المختصة رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 خلال الساعات الماضية، فمن خلال هذا الرابط سيتمكن المستعلم من الإطلاع على نتيجة الوظيفة المتقدم عليها، فمن أجل التسهيل والتيسير على الراغبين في الالتحاق بالوظائف الحكومية الشاغرة المعلن عنها منذ شهر يناير 2024 تم طرح المنصة الإلكترونية بوابة الوظائف الحكومية.

رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

أتاحت الهيئة المسؤولة عن تلقي طلبات المتقدمين على الوظائف الخالية رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 عبر بيانها الأخير، حيث تم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة المسابقة وذلك اعتباراً من 28 فبراير وحتى 3 مارس وقبل حلول شهر أبريل كحد أقصى، وجاري العمل الآن على فرز الطلبات بشكل إلكتروني من أجل ضمان اختيار الشخص الأنسب لشغل الوظيفة الملتحق بها، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري:

الولوج إلى بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط .

الضغط على خانة الاستعلام.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم في الحقل المخصص له.

إدخال رقم الطلب في الحقل الثاني.

أخيراً النقر على أيقونة بحث، ومن ثم سيتم ظهور حالة الطلب سواء بالرفض أو الإيجاب.

شروط ومتطلبات التقديم على وظائف البريد المصري

من المعلوم أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المواطن المصري، ومن هذا المنطلق ولحفظ حق كل مواطن بالدولة قامت الجهات المختصة بوضع مجموعة من الشروط والضوابط بناءً عليها يتم قبول أوراقه ويتم اختياره للوظيفة، وتتمثل تلك المتطلبات والشروط في النقاط التالية:

امتلاك الجنسية المصرية، والإقامة بها بشكل مستمر.

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 عام.

أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب للوظيفة، وألا يقل تقديره الدراسي عن جيد.

تسديد 26 جنيه مصري بإحدى البنوك المصرية وموجهاً إلى هيئة البريد المصري أو الجهاز المركزي.

شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث، والشهادة العسكرية للشباب.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024

الصورة الشخصية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

إيصال الإيداع البنكي.

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة لـ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد.

كارنيه نقابة المحامين بالنسبة للمحامين.

كارنيه نقابة المهندسين بالنسبة للمهندسين.

وظائف مسابقة البريد المصري

اعلن البريد المصري عن توافر عده وظائف شاغرة في مختلف المجال والمحافظات ومن ضمن هذه الوظائف:

-مهندس كهرباء.

-مهندس تخطيط النقل.

-مهندس ميكانيكا سيارات.

-مهندس تشغيل وسائل النقل.

-أخصائي مكتب بريد.

-أخصائي خدمة عملاء.