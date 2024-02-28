“هسه pdf“ فتــــح كشوفات اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة منصة مظلتي spa.gov.iq

يتساءل عدد كبير من المواطنين داخل العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية، وهي تعتبر من أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية وتوفير حياة كريمة، ويجب العلم أنه حتى الوقت الحالي لم يتم صدور أي قرار فيما يخص الوجبة الأخيرة، ولكن من المقرر الإعلان عنها قبل شهر رمضان، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه لم يتم الإعلان عن أسماء المشمولين للوجبة الأخيرة حتى ذلك الوقت وذلك لأن الحكومة تعمل على دراسة الحالات قبل صرف الدعم وذلك من أجل التأكد من مدى استحقاق المتقدمين للدعم، يجب العلم أنه يتم الاستعلام عن المستحقين من خلال المنصة الإلكترونية مظلتي.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين للوجبة الأخيرة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التعرف على أسماء المستحقين وهي:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. يرجى إدخال رمز التحقق وذلك من أجل التأكد من هوية المتقدم. ثم قم بالدخول على خانة الخدمات الإلكترونية، ومنها انقر على خيار اسماء المشمولين. قم بتحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. يرجى ملء النموذج من خلال إدخال البيانات المطلوبة. بمجرد النقر على زر استعلاك سوف تظهر قائمة بأسماء المستحقين بصيغة pdf والتي يمكن تحميلها على الجهاز الخاص بك.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط الازم توافرها من أجل التسجيل في الدعم وهي: