شاهد جميع مسلسلات رمضان 2024 عبر تردد قناة MBC مصر على النايل سات بجوده عالية hd

تحرص بعض القنوات الفضائية قبل شهر رمضان المبارك العمل على تحديث الترددات الخاصة بهم، ويتم التساؤل على تردد قناة MBC مصر الجديد، ليتمكنوا من تحميله لمشاهدة المسلسلات التلفزيونية في شهر رمضان المبارك، حيث أن قنوات ام بي سي تحرص على بث عدد من المسلسلات المميزة على شاشتها عروض حصرية، وتحرص على اختيار افضل مسلسلات الموسم، سنتعرف على التردد الجديد في السطور التالية.

تردد قناة MBC مصر

أعلنت قنوات ام بي سي على تغيير الترددات الخاصة بهم، وقد تم توضيح تردد قناة MBC مصر الجديد على النايل سات كالتالي: 11470 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد إضافي لقناة ام بي سي مصر على النايل سات: 11270 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكن تحديث تردد القناة على عرب سات من خلال التردد التالي 11559 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: ⅚.

ما هي المسلسلات التى تعرض علي ام بي سي مصر

بعد التعرف على التردد الجديد الخاص بقناة ام بي سي مصر، يتساءل العديد من الأشخاص على أهم المسلسلات التي يتم عرضها على القناة ليتمكنوا من متابعتها، وهي كالتالي: