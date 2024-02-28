“قائمة المواد وكمياتها” إضافة مفردات جديدة إلى السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق 2024

مفردات السلة الغذائية لرمضان في العراق من أكثر المواضيع الهامة التي زاد التساؤل عنها بشكل متكرر في الأوقات الأخيرة من المواطنين في دولة العراق، حيث تقوم دولة العراق بتقديم مفردات السلة الغذائية لكل المواطنين، والكثير من المواطنين يتابعون الأنباء المنتشرة عن السلة الغذائية التي تقدمها الدولة للكثير من الأشخاص، ووزارة التجارة ليس لديه أي نية عن الأخبار المتداولة على زيادة الأسعار، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل عن السلة الغذائية.

مفردات السلة الغذائية لرمضان في العراق

قامت وزارة التجارة بدولة العراق بالإعلان عن تقديم أكبر عدد من المواد الغذائية بداخل السلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان 2024، وهيئة وزارة التجارة قامت بالتأكيد من أن الأسعار بشهر رمضان المبارك لم يحدث لها أي ارتفاع، والدولة سوف تبذل قصارى جهدها لتقديم كل الخدمات وتوفير مجموعة كبيرة من السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين، حيث قال الأستاذ محمد حنون المتحدث الرسمي بإسم وزارة التجارة بالعراق بأن تم وضع خطط مهمة، وهذا لتأمين كل المنتجات والسلع وتوفيرها إلى المواطنين قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

السلع الغذائية الموجودة في السلة الغذائية

الآن أوضح لكم أهم السلع الغذائية التي قامت وزارة التجارة بتوفيرها إلى المواطنين، ومن أهم هذه المواد الغذائية الموجودة في مفردات السلة الغذائية هي المكرونة والشعرية وأيضا الدقيق والنشا وغيرها من المنتجات، وقام محمد حنون بالإعلان بأن تم الاستعداد إلى تنظيم كل المخازن بدولة العراق على توفير مجموعة مختلفة من المنتجات الغذائية وتوفير منها أكبر عدد ممكن حتى يحصلون عليها المواطنين، وهذه المنتجات الغذائية يتم بيعها بأسعار الحقيقية بكل الأسواق بجميع المحافظات في العراق، وتم توفير الكثير من المنتجات الغذائية للأشخاص الذين يحصلون على الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.