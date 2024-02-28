تردد قناة وناسه نايل سات 2024 للاستمتاع بكافة أغاني لولو الجديدة

تردد قناة وناسه نايل سات 2024 يعد من الترددات الرائجة في الفترة الحالية، وخصوصاً لما تقدمه القناة للأطفال من أغاني وأناشيد ممتعة ومشوقة، حيث تقوم القناة بتقديم محتوى مشوق للأطفال من الأغاني التي تكسب الطفل السلوكيات الإيجابية والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع العربي، ومن خلال موقعنا الإلكتروني البديل نوضح لكم ترددها على النايل سات، فضلاً تابعونا.

تردد قناة وناسه نايل سات 2024

تعمل قناة وناسه على تعليم الطفل القيم والعادات الصحيحة، كما تقوم القناة بتقديم محتواها باللغة العربية ما بين الفصحى والعامية، حيث يسهل على الطفل حفظ أغانيها وترديدها بكل سهولة، بحيث تعمل القناة على تعزيز مهارات الأطفال، وكذلك تعمل على تعليم الطفل الألوان والأرقام والحروف، وكذلك تعلمهم أسماء الحيوانات وأسماؤها، بحيث يكون تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة:11470.

معدل الترميز: 27500.

الجودة المحددة بقناة وناسة :HD.

معامل التصحيح لقناة وناسة :6\8.

الاستقطاب لقناة وناسة :عمودي.

تردد قناة وناسة عرب سات

الجدير بالذكر أن القناة أتاحت ترددها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك تسهيلاً لهم للوصول إلى القناة بحيث يتم تنزيلها من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي للقناة هو: عرب سات.

تردد القناة وناسة :11270.

معامل تصحيح الخطأ :4\3.

معدل الترميز للقناة وناسة :27500.

جودة لقناة وناسة:HD.

أغاني قناة وناسه الجديدة 2024

تقوم قناة وناسة بتقديم عدد من الأغاني المفضلة والتي تجذب الطفل وهي:

لولو الشطورة.

وينك يا لولو.

أنت مميز.

شيكا السراقة الحرامية.

ليكا أختي الغيورة.

ماذا تشتري لولو.

ضبط تردد قناة وناسة على الريسيفر

يتم تحميل تردد قناة وناسة على جهاز الريسيفر من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة كالتالي: