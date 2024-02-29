“امتحانات الثانوية امتى” وزارة التربية والتعليم تكشف حقيقة تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

حقيقة تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة تشغل بال الكثير من طلبة وطالبات الثانوية العامة وكذلك أولياء الأمور، وهو ما استدعى توضيح الأمر من قبل بعض المصادر المسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى يتضح الأمر أكثر حول حقيقة ما تم تداوله من أخبار بالساعات القليلة الماضية وذلك بشأن تقديم الموعد الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2024 ليكون يوم السبت الموافق 10 من شهر يونيو 2024 وهو ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل فيما يلي.

حقيقة تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة

أكدت المصادر المسؤولة لدى وزارة التربية والتعليم المصرية في تصريحات لها أن ما تم تداوله من أخبار في الوقت الحالي بشأن تقديم الموعد الخاص بامتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها مجرد اشاعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الامتحانات الخاصة بالدور الأول للثانوية العامة سوف تعقد في موعدها الذي تم الإعلان عنه من قبل الوزارة وذلك طبقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم وبذلك سوف تكون الامتحانات يوم 22 يونيو 2024، كما أعلنت هذه المصادر المسؤولة لدى وزارة التربية والتعليم أن ما تم تداوله مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي أيضًا من جداول خاصة بالامتحانات غير صحيحة كما أنها غير معتمدة من وزير التعليم الدكتور رضا حجازي.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وفي نفس السياق شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة توجيه المدارس لمخاطبة كافة الطلاب بها وكذلك أولياء الأمور بضرورة تسلم الاستمارة الخاصة بالتقدم للامتحانات وذلك قبل دخول موعد نهاية التقديم، كما أكدت الوزارة أنه بعد نهاية التقديم لن يتم قبول أي من الاستمارات وذلك بحلول يوم 29 فبراير، كما أشارت الوزارة أنه في حالة وجود عذر قهري سوف يتقدم الطالب بهذا العذر إلى الجهة المختصة وبعدها سوف يتم فحص الطلب وعلى أساسه إما يتم قبول الاستمارة الخاصة به أو رفضها.