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الحق شوف اسمك الان.. رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية
أعلنت هيئة البريد المصري على اتاحة فرص عمل جديدة لبعض الوظائف لديهم، وقد تم الإعلان على ان التقديم الكتروني، ويتساءل العديد من المتقدمين على رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 كما أعلنت بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كافة المتقدمين ويتم قبول طلب التعيين الخاص بهم، سنتعرف على التفاصيل كاملة في السطور التالية.
رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024
أوضحت هيئة البريد المصري بأنه يتم قد تم طرح رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 للاستعلام على المقبولين، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوظائف الحكومية من خلال الضغط على الرابط.
- اختيار الاستعلام من الشاشة الرئيسية للموقع، وتسجيل بعض البيانات التى تخص المتقدم، وهي الرقم القومي، ورقم الطلب الخاص بالمتقدم.
- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم الضغط على استعلام، وستظهر النتيجة على الشاشة.
ما هي وظائف البريد المصري
أوضحت هيئة البريد المصري بأنه متاح بعض الوظائف لديها، وقد أوضحت بأنها كالتالي:
- مهندس كهرباء، ومهندس تخطيط النقل، كما أنه متوافر ايضاً مهندس ميكانيكا سيارات، ومهندس تشغيل وسائل النقل، واخصائي مكتب بريد، وأيضاً اخصائي خدمة عملاء.
- وأوضحت هيئة البريد بأن هناك بعض الشروط الاساسية التى يجب توافرها في المتقدمين، وهي كالتالي:
- من الضروري أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وقد أوضحت بأن الحد الأقصى لعمر المتقدمين 30 عام فقط.
- يجب على المتقدم أن يكون أنهى دراسته التعليمية بتقدير جيد كحد أدني، ويجب أن يكون المتقدم لدية مؤهل مناسب للالتحاق بالوظيفة.