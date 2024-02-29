“امتى آذان المغرب في رمضان” جدول مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان 2024 في جميع المحافظات

مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان، يتساءل المواطنون عن مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان، حيث تصدر هذا العنوان محركات البحث خلال الفترة الماضية وخاصة بعد اقتراب شهر رمضان المبارك، ويبحث العديد من الناس عن عدد ساعات الصيام هذا العام ومواعيد الصلاة في رمضان.

مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان

ارتفعت عمليات البحث على شبكة الإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان، حيث يعتبر من أكثر المواضيع التي يتداولها المواطنين فيما بينها، وكشفت البحوث الفلكية التابعة لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي عن موعد شهر رمضان فلكيا، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان هذا العام يوم الاثنين الموافق 11 مارس من العام الحالي ويأتي رمضان هذا العام ثلاثين يوم وستكون آخر أيام شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل من العام الحالي وستكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من شهر رمضان هي 13 ساعة و18 دقيقة، بينما تبلغ عدد ساعات الصيام في آخر يوم من شهر رمضان 14 ساعة و14 دقيقة وهي أطول مدة صيام خلال الشهر.

مواقيت الصلاة في رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان يبحث المواطنين عن مواقيت الصلاة في شهر رمضان لهذا العام، ووفقا لإمساكية شهر رمضان 2024 التي أعلنت عنها البحوث الفلكية، سيبدأ السحور في اليوم الأول من رمضان عند الساعة 2:23، والإمساك عند الساعة 4:23 والفجر في تمام الساعة 4:43 والشروق عند الساعة 6:09 والظهر 12:05 والعصر 3:28 وصلاة المغرب 6:01 وصلاة العشاء 7:18.

أما بالنسبة لمواقيت الصلاة في النصف من رمضان ستكون كالتالي: السحور 2:05 والإمساك 4:05 وصلاة الفجر عند الساعة 4:25 وشروق الشمس عند الساعة 5:52 وصلاة الظهر 12:01 صلاة العصر 3:30 صلاة المغرب 6:10 وصلاة العشاء 7:28.

وسيتم تقديم موعد صلاة الفجر يوميا خلال شهر رمضان بمقدار دقيقة وسيتم تأخير موعد صلاة المغرب يوميا خلال الشهر بمقدار دقيقة حتى تصبح مواقيت الصلاة في آخر يوم من رمضان كالتالي: السحور 1:45 والإمساك 3:45 وصلاة الفجر 4:05 والشروق 5:34 وصلاة الظهر 11:56 وصلاة العصر 3:30 وصلاة المغرب 6:19 وصلاة العشاء 7:39.