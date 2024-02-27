معلومات تردد قناة البوادي الكويتية الجديد بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

إليكم تردد قناة البوادي الجديد على النايل سات، فهي قناة تلفزيونية كويتية متخصصة في تقديم محتوى ثقافي تراثي يتناول الحياة الاجتماعية في الكويت إضافة إلى سرد الحقائق التاريخية عن تراث المنطقة العريق، ويسرنا في هذا المقال أن نقدم لكم نظرة شاملة عن قناة البوادي الكويتية، بما في ذلك محتواها وترددها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة البوادي الكويتية

تم إطلاق قناة البوادي الفضائية عبر القمر الصناعي النايل سات منذ وقت ليس ببعيد، وهي قناة ثقافية تراثية كويتية تتخذ من محتواها وسيلة لتناول مختلف جوانب الثقافة والاجتماع والتوعية للشعب الكويتي خصوصاً والخليجي بشكل عام، تسعى القناة جاهدة لتعزيز الوعي بالتراث الكويتي والعربي بين المشاهدين، وتعتبر الحفاظ على الهوية العربية ونقل القيم الثقافية والاجتماعية من الأجيال السابقة إلى الجيل الحالي أحد أهم أهدافها، ويتميز البث التلفزيوني للقناة بتنوعه وتطوره المستمر من خلال تنوع برامجها، حيث تسعى باستمرار إلى تطوير محتواها وإثراءه وتحسين مستوى البرامج التي تقدمها، بهدف المنافسة بقوة أكبر في ساحة البث الفضائي وجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين المهتمين بمجالات الثقافة والتراث والتاريخ وكسب رضاهم.

معلومات تردد قناة البوادي الكويتية بآخر تحديث 2024 على قمر النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة البوادي الكويتية متابعة برامج القناة الثقافية والتراثية المنوعة عبر ضبط ترددها الموضح في السطور التالية.

التردد: 12688

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

يذكر أنه سيظهر اسم قناة البوادي على قائمة القنوات بالشكل التالي: “Al Bawadi”.