كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء في القري والمدن علي الاراضي الزراعية.. الورق والفلوس هاتهم وتعالي “بشرة سارة!!”

جاءت مواد اللائحة التنفيذية بشأن القانون الجديد للتصالح، بتيسيرات في الإجراءات، من أجل تشجيع الناس على التصالح في مخالفات البناء، لتحقيق السلامة الانشائية، وضبط منظومة العمران داخل مصر، ومن المقرر أن يتم فتح باب التصالح و استقبال طلبات المخالفات لمدة 6 أشهر، وسيتم دراسة الملفات المقدمة من قبل اللجنة الفنية للتصالح، والتأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة، وسنعرض لكم كافة التفاصيل خلال هذا المقال.

التصالح في مخالفات البناء

يتم تقديم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان اللائحة، وتقوم الجهة المختصة بتحديد التكاليف اللازمة بحسب سعر التصالح في مخالفات البناء الخاص بكل منطقة، و يمكن تقسيط تكاليف التصالح على أقساط، خلال المدة التي حددها القانون وهي 5 سنوات، كما يمكن الاستفادة من نسبة تخفيض 25٪ من إجمالي رسوم التصالح، إذا تم دفع قيمة التصالح دفعة واحدة، مع مراعاة أي غرامات تم سدادها من قبل في الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفة.

المراحل التي يمر لها طلب التصالح في مخالفات البناء

بعد أن يقوم صاحب التصالح بتقديم المستندات المطلوبة.

تقوم الأمانة الفنية بإعداد تقرير من خلال المستندات المقدمة.

يتم عرض التقرير على اللجنة الفنية لدراسته.

يتم التأكد من استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

تقوم اللجنة الفنية بفحص طلب التصالح.

وأخيراً، تقوم اللجنة الفنية بإخطار المواطن بكافة التفاصيل المطلوبة.

تكاليف التصالح في مخالفات البناء

أعلن قانون التصالح الجديد عن اسعار التصالح في مخالفات البناء، على أن يتم تحديد مقابل التصالح لكل منطقة بحسب المستوى العمراني لها بالشكل التالي: