وزارة القوى العاملة توضح طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وشروط استحقاقها

تتيح وزارة القوى العاملة خدمة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بعد توجيهات من رئيس الجمهورية الذي قام بالإعلان أثناء عيد العمال الماضي عن صرف منحة استثنائية لكافة العمالة غير المنتظمة، وهذا في إطار مواجهة الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد، ولهذا السبب كثر الاهتمام بمعرفة موعد صرف المنحة وما هي الفئات المقدمة، حيث قامت الوزارة بالتأكيد أن هذه المنحة يتم تقديمها فقط للفئات التي ليس لديها دخل شهري ثابت أو عمل مستقر.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يتساءل بعض الأشخاص في جمهورية مصر العربية عن كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، وما هي الخطوات المحددة التي لابد من اتباعها لإتمام عملية الاستعلام بنجاح وبدون وجود أي عوائق، حيث تتيح وزارة القوى العاملة المصرية إمكانية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، وذلك يحدث من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بموقع وزارة القوى العاملة.

في الخطوة التي تلي ذلك قم بالضغط على زر الإستعلام عن المنحة.

بعد ذلك يجب كتابة الرقم القومي في المكان المخصص لذلك.

ثم يتم الضغط على زر البحث.

في الخطوة الأخيرة سوف تظهر نتيجة الاستعلام بعد عدد من الثواني القليلة.

شروط صرف منحة وزارة القوى العاملة

قامت وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية بالتوضيح أن هناك بعض الفئات التي تستحق منحة العمالة غير المنتظمة التي سبق وقد أعلن عنها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الفئات تتمثل في ( عامل تراحيل الباعة الجائلين، صغار العاملين لحساب أنفسهم الخاصة، عمال اليومية بالقطاع الخاص، موزعي الصحف) كافة هذه الفئات تستحق المنحة التي يتم تقديمها من الحكومة، ولكن هناك بعض الشروط والضوابط التي لابد من توافرها، وهي: