إيه الأخبار الحلوه دي! المعاشات هتزيد .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

هناك العديد من المواطنين المصريين التي تتساءل حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطريقة الاستعلام وموعد استحقاقه بالزيادة الجديدة 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفه لشهر مارس بالزيادة الجديدة التي أعلن قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإقرار عليها، حيث تم إقرار زيادة المعاشات التكافل وكرامة لعام 2024 بنسبة 15% لكي تكون التكلفة حوالي 5.5 مليار جنيه، وبذلك يُعلن أن نسبة الزيادة ستبلغ حوالي 55% من إجمالي قيمة المعاش، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص مبلغ إضافي قدره 41 مليار جنيه لصالح معاشات تكافل وكرامة خلال العام المالي القادم 2024/2025.

متى موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024؟

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لعام 2024 للمواطنين في منتصف كل شهر ميلادي على أن يكون ذلك في كل الأماكن المحددة من أجل صرف الدعم النقدي، ولذلك فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير بدأ من يوم 15 فبراير الجاري، وشهر مارس سوف يبدأ الصرف من يوم 15 مارس القادم.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

القيام باختيار برنامج تكافل وكرامة.

ثم القيام بكتابة اسم المستحق لمعاش تكافل وكرامة على أن يكون الاسم رباعي.

قيام الشخص المستحق لمعاش تكافل وكرامة باختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

في تلك الخطوة يجب كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

الضغط على كلمة استعلام.

سوف تظهر بعد ذلك كل البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة