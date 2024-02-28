1000 جنيه .. رسوم استخراج جواز السفر الجديدة 2024 بعد موافقة البرلمان .. الأوراق المطلوبة

قرر مجلس النواب في جلسته العامة، التي عقدت مؤخرًا برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة النهائية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، وأفادت التعديلات بأن يتم تحديد شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، تضمنت التعديلات أيضًا تحديد مدة صلاحية الجواز ومواصفاته، بالإضافة إلى تحديد قيمة الرسوم التي لا تتجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المحددة في قوانين أخرى.

تكلفة رسوم استخراج جواز السفر الجديدة

قرر مجلس النواب في جلسته الأخيرة إقرار زيادة في تكلفة رسوم جوازات السفر، وذلك كجزء من التعديلات الجديدة التي تم إجراؤها على بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959، وفقًا لهذه التعديلات يتم ترك الصلاحية لوزير الداخلية لتحديد القيمة الإجمالية لرسوم جوازات السفر، استنادًا إلى أحكام القوانين الخاصة بالجوازات أو أية تشريعات أخرى تقضي بفرض رسوم إضافية على استخراج جوازات السفر، ويتم تحديد تكلفة رسوم استخراج جوازات السفر الأساسية بحد أقصى يبلغ 1000 جنيه بدلاً من 250 جنيه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

هناك بعض الأوراق والمستندات اللازمة من أجل استخراج جواز السفر، وهي كالآتي:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع إمكانية معاينة الأصل.

أربع صور شخصية ملونة بحجم 4×6 سم خلفية بيضاء.

إحضار مستند يحدد الموقف من التجنيد للذكور فقط.

صورة من المؤهل الدراسي، في حال عدم إظهار المهنة في بطاقة الرقم القومي، مع إمكانية معاينة الأصل من الموظف.

ما هي أسباب زيادة رسوم جوازات السفر؟

أوضحت اللجنة أن مشروع القانون الذي يتضمن زيادة في قيمة رسوم استخراج جواز السفر يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، يتم ذلك من خلال تقليل الخسائر الناتجة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًا، يأتي هذا الإجراء ليتناسب مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.