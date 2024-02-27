يرغب الكثير من الناس وخاصة الشباب في شراء سماعات خارجية للهاتف تكون ذات جودة عالية ومميزات فريدة، وأيضا تكون بسعر مناسب وخاصة بعد ارتفاع أسعار السماعات بشكل كبير، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع أحدث سماعات إيربودز بـ 444 جنيه بس! شحنها يدوم 45 ساعة ومش هتلاقي أحسن منها في الصوت بالسعر دة!

مواصفات سماعة immortal

وسوف نتناول الآن الحديث عن أهم مواصفات سماعة immortal من شركة boat العالمية.

اسم الجهاز سماعة immortal ألوان السماعة رمادي، أزرق، أسود شحن البطارية سريع جداً التصميم أنيق ومريح جداً للأذن عمر البطارية ٤٥ ساعة من ساعات العمل المتواصلة مكبر صوت ١٠ مم مقاوم للماء يدعم

مميزات سماعة immortal

يحتوي هاتف immortal على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عن مميزاتها، وهي كما يلي:

وأول تلك المميزات أنها تدعم صوتين مساعدين أحدهما منخفض تأخير ٥٠ مللي في الثانية.

ومن أهم مميزاتها أيضاً أنها مقاومة للماء والتعرق الناتج عن ممارسة الرياضة.

كما أنها أيضاً تدعم صوت نقي وواضح جدا وتحتوي على خاصية مانع الضوضاء.

بالإضافة أيضاً إلى التمتع ببطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة تصل إلى ٤٥ ساعة متواصلة.

وليس ذلك فحسب بل إنها أيضاً يمكنها الشحن السريع للبطارية.

بالإضافة أيضاً إلى الشكل الأنيق والجذاب الذي تتمتع به تلك السماعة، والألوان الجذابة والعصرية التي تناسب جميع الاذواق والاعمار.

وتدعم أيضاً مكبر للصوت ١٠ مللي.

بالإضافة أيضاً إلى خاصية محسن الصوت ونقاءه.

أسعار سماعة immortal