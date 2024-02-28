قائمة أسعار البلح وياميش رمضان والمكسرات في الأسواق 2024 قبل الشهر الكريم

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، وتستعد العديد من العائلات المصرية أثناء هذه الفترة لهذا الشهر الفضيل، وأصبحت عبارة أسعار ياميش رمضان من أبرز الموضوعات التي تحظى بنسبة بحث عالية عبر محركات البحث في الوقت الحالي، حيث ترغب الكثير من الأسر المصرية معرفة الأسعار الخاصة بياميش شهر رمضان لهذا العام 2024.

أسعار البلح وياميش رمضان في مصر

يتساءل بعض المواطنين في جمهورية مصر العربية عن أسعار البلح وياميش رمضان في مصر، وخاصة خلال هذه الفترة نسبة لاقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يريدون معرفة الأسعار بالتحديد ليستطيعوا شراء كافة ما يحتاجون، وهذه الأسعار تكون كالتالي:

يتراوح سعر البلح في الوقت الحالي ما بين 18-60 جنيه مصري.

سجل الزبيب البلدي في تعاملات اليوم نحو حوالي 180 جنيه مصري.

يترواح سعر قمر الدين ما بين 85-100 جنيه طبقا للنوع.

سعر 250 جرام عرقسوس 50 جنيه مصري.

سعر كيلو السوداني المقشر يصل لنحو حوالي 100 جنيه مصري.

سعر جوز الهند يصل إلى 160 جنيه مصري.

سعر كيلو المشمشة السوري والتركي يصل إلى 460 جنيه مصري.

سعر 300 جرام من التمر الهندي يصل لنحو حوالي 30 جنيه.

سعر 400 جرام من البندق المحمص يصل إلى 80 جنيه مصري.

يصل سعر البندق المقشر اليوم إلى 280 جنيه مصري.

سعر كيلو القراصيا يسجل 360 جنيه مصري.

نصائح عند شراء ياميش رمضان 2024

هناك بعض النصائح والإرشادات التي يجب على الجميع معرفتها أثناء شراء الياميش الخاص بشهر رمضان المبارك، وهذه النصائح تكون كالتالي: