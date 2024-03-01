“بعد صفقة رأس الحكمة”.. انخفاض 6000 جنيه في سعر طن الحديد اليوم في مصر .. تعرف على سعر الطن

في الوقت الحالي شهدت أسعار الحديد تراجعًا كبيرًا، يتراوح تقريباً بين 2000 جنيه و6000 جنيه، ومن بين هذه التغييرات يظهر أن سعر طن حديد الجارحي قد تناقص بحوالي 6 آلاف جنيه للطن الواحد، وجاء ذلك بعد انخفاض سعر الدولار في الساعات الماضية ليصبح بسعر 47300 جنيه بعد أن كان 53300 جنيه للطن الواحد.

ما هي أسباب انخفاض أسعار الحديد اليوم؟

قام محمد الجارحي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة بالتأكيد في بيان له على أن هذا التخفيض جاء في إطار سياسة المجموعة في تفعيل آلية تسعير منتجاتها تبعاً لمتغيرات تكلفة التصنيع الخاصة بهم مضيفاً إلى أنه مع إنخفاض سعر الدولار انعكس ذلك على تكلفة التصنيع ومن ثم سعر المنتج بشكل نهائي، كما أضاف محمد الجارحي أن هناك جهود من الدولة من أجل إعادة حدوث التوازن إلى سعر الصرف مؤكداً على ضرورة استمرار السياسات المعززة لذلك الانخفاض.

أسعار طن الحديد اليوم

تختلف بعض أسعار الحديد ما بين الألف والألفين جنيه بحسب المصنع المنتج له، وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر حديد عز يصل إلى 53.520 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر حديد السويس للصلب يصل إلى 53.520 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد بشاى يصل إلى 54 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر حديد المصريين يصل إلى 53 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر طن حديد الجيوشي يصل إلى 52 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر طن حديد الجارحي 50 ألف جنيه.

سعر طن حديد المراكبي 49 ألف جنيه.

سعر طن حديد العشري 50 ألف جنيه.

أسباب انخفاض أسعار الدولار

يتردد الكثير من الأخبار مؤخراً حول صفقة رأس الحكمة، حيث يستعد البنك المركزي لاستقبال 35 مليار دولار في شهرين على خلفية صفقة الحكومة المصرية مع صندوق أبوظبي السيادي، حيث تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر وهو ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية، وبعد ذلك الإعلان خسر سعر الدولار بالسوق الموازية حوالي 14 جنيه خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان يسجل سعر الدولار حوالي 63 جنيه يوم الأربعاء الماضي إلى أن وصل إلى 48 و49 جنيه تقريباً اليوم.