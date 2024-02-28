“الحق ادفع قبل الغرامة” .. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2024

قامت الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم، وقامت بتحديد موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2024 من يوم 15 من فبراير الجاري حتى 15 من شهر مارس المقبل، وذلك من أجل منع تطبيق غرامات على المتأخرين أو قطع حرارة الخط الأرضي أو سحب الخط نهائياً في حالة التخلف وعدم السداد.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2024 وسداد الفاتورة عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي جاءت كالتالي:

القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.

القيام بكتابة الكود الخاص بالمحافظة.

كتابة رقم التليفون الأرضي.

الضغط على اختيار إظهار الفواتير.

بالإضافة إلى أنه يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 عن طريق الهاتف من خلال الاتصال برقم 19777.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

قامت شركة المصرية للاتصالات بتوفير بعض الخطوات والطرق التي يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024، والخطوات كالآتي:

القيام بالدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.

القيام بالضغط على خانة الاستعلام عن قيمة الفاتورة، ثم قم باختيار الدفع.

كتابة البيانات المطلوبة مثل التليفون الأرضي والكود الخاص بالمحافظة.

تحديد طريقة السداد الإلكتروني واضغط على كلمة الدفع.

تحديد طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 المتاحة بالفيزا أو ماستر كارد.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

تتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل لدفع فاتورة التليفون الأرضي ومن بين هذه الوسائل: