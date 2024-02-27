«زغاريط للصبح مبروك للمقبولين في مسابقة البريد» رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 بالخطوات

طرح جهاز التنظيم المركزي رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 بالخطوات وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، فمنذ عدة أسابيع تم غلق باب التقديم على الوظائف الخالية التي تم الإعلان عنها في بداية شهر يناير الماضي، ومن المقرر أن يتم الكشف عن النتيجة خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء تلقي الطلبات، وبحسب ما جاء فإنه سيتم الإفصاح عنها قبل حلول شهر أبريل كحد أقصى.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 بالخطوات

أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 بالخطوات عبر الإنترنت، وذلك تسهيلاً على المتقدمين، ووفقاً لما تم إعلانه فإن عملية فرز الطلبات مازالت قائمة وعقب الانتهاء من تدقيقها وتمحيصها سيتم الإعلان عن النتيجة، والتي من المقرر أن تنتهي خلال الأيام القادمة، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة البريد المصري:

التوجه إلى بوابة الوظائف الحكومية مباشرة من هنا .

من تبويب القائمة الرئيسية قم بالضغط على خانة الاستعلام.

تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقماً.

إدخال رقم الطلب في الحقل المخصص له.

النقر على أيقونة استعلام.

الانتظار لحين ظهور النتيجة، ففي حالة القبول سيتم تحديد موعد الامتحان الخاص بك، وعند الرفض سيتم ظهور حاول مرة أخرى.

موعد إعلان نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

كشف الجهاز المركزي خلال الفترة الماضية عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة لحاملي درجة البكالوريوس في الهندسة قسم الكهرباء والميكانيكا، كما أعلنت عن حاجتها لعدد لشغل وظائف أخصائي مكتب بريد وخدمة عملاء، حيث تم تحديد موعد امتحان المقبولين في يوم 28 فبراير وحتى 3 مارس، وعلى صعيد آخر صرحت وزارة التربية والتعليم بخصوص المسابقة التي تم إطلاقها مع مسابقة البريد المصري أنه لم يتم ظهور النتيجة حتى الآن بسبب خضوع جميع طلبات المتقدمين للفحص والمراجعة، من أجل اختيار المتقدم الأنسب لكل وظيفة.