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متاح الآن .. موقع منحة البطالة minha anem dz للتسجيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل
تعمل الحكومة الجزائرية على تقديم الدعم للمواطنين الجزائرين، ومن خلال منحة البطالة والتي يتم التقديم عليها من خلال موقع منحة البطالة minha anem dz، وغيرنا من المنح كمساندة للمواطنين، بحيث يمكن للمواطنينن الحصول على دعم المنحة والذي يبلغ ألف دينار جزائري، وذلك بعد استيفاء عدد من الشروط البسيطة، ومن خلال موقعنا الإلكتروني البديل نوضح لكم متابعينا الكرام خطوات وشروط التقديم، فضلاً تابعونا.
موقع منحة البطالة minha anem dz
يتم التسجيل في منحة البطالة من خلال الرابط الرسمي للمنحة، ويتم ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة كالتالي:
- يتم الدخول على الرابط الرسمي الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.
- ومن ثم يتم الضغط على التسجيل في المنحة.
- وبعدها يقوم المواطن بتسجيل كافة البيانات المطلوبة.
- إرفاق كافة المستندات والوثائق المطلوبة.
- وبعدها يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
- يتم الانتظار حتى يتم الرد من الجهات المعنية.
شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر
يتم التسجيل في منحة البطالة من خلال الرابط المتاح أعلاه، وذلك بعد أن يستوفا المتقدم عدد من الشروط البسيطة كالتالي:
- أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيمًا بها إقامة دائمة.
- أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 19 عامًا و 40 عامًا.
- أن يكون المتقدم للمنحة تقدم لها لأول مرة خلال مدة زمنية قدرها ستة أشهر.
- ألا يكون لدى المتقدم مصدر دخل ثابت.
- ألا يقل عمر المتقدم عن سن العمل القانوني.
- أن يقوم المتقدم بارفاق كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
- كما يشترط ألا يقل عن السن القانوني.