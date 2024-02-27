“ودلاك هيقعدوا قدامها طوال اليوم” تردد قناة وناسه نايل سات 2024 اضبطيها الآن وفرحيهم

تردد قناة وناسه نايل سات 2024

قناة وناسة تتميز بعدم اقتصار برامجها على الجانب الترفيهي ولكن أيضا تقدم محتوى تعليمي، يعرف من خلاله الاطفال تعاليم الدين السلوكيات الحسنة مثل الصدق والأمانة ومساعدة الغير، كما يمكنهم من خلالها تعلم المهارات المختلفة التي تقوي القدرات الإبداعية واللغوية لدى الطفل، وفيما يلي نستعرض لكم تردد قناة وناسه نايل سات وإعدادات الضبط :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

أما تردد القناة على عرب سات فيضبط بالإعدادات التالية :

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

كيفية ضبط تردد قناة وناسه نايل سات

يمكنكم الآن بعد معرفة تردد قناة وناسه نايل سات وبيانات الضبط الأخرى، تنزيل القناة بسهولة على أجهزة الاستقبال لديكم ومن ثم متابعة القناة وما تقدمه على الشاشة من محتوى مميز، وقد تختلف طريقة الضبط من جهاز لآخر حسب نوعه، وفيما يلي نستعرض لكم كيفية ضبط التردد :