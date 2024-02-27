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“ودلاك هيقعدوا قدامها طوال اليوم” تردد قناة وناسه نايل سات 2024 اضبطيها الآن وفرحيهم
تردد قناة وناسه نايل سات
تردد قناة وناسه نايل سات، قناة وناسة من القنوات المميزة التي تقدم محتوى متخصص للأطفال، وقد نالت القناة اعجاب ملايين الأطفال من مختلف أنحاء الوطن العربي، بسبب الأغاني الحصرية التي تعرض على الشاشة فتجذب الأطفال بكلماتها وإيقاعها الرائع المختلف، ويبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد القناة ليستمتع أطفالهم بمشاهدة ما تقدمه، وفي هذا المقال نقدم لكم التردد الجديد لقناة وناسة.
تردد قناة وناسه نايل سات 2024
قناة وناسة تتميز بعدم اقتصار برامجها على الجانب الترفيهي ولكن أيضا تقدم محتوى تعليمي، يعرف من خلاله الاطفال تعاليم الدين السلوكيات الحسنة مثل الصدق والأمانة ومساعدة الغير، كما يمكنهم من خلالها تعلم المهارات المختلفة التي تقوي القدرات الإبداعية واللغوية لدى الطفل، وفيما يلي نستعرض لكم تردد قناة وناسه نايل سات وإعدادات الضبط :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : رأسي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
أما تردد القناة على عرب سات فيضبط بالإعدادات التالية :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : رأسي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
كيفية ضبط تردد قناة وناسه نايل سات
يمكنكم الآن بعد معرفة تردد قناة وناسه نايل سات وبيانات الضبط الأخرى، تنزيل القناة بسهولة على أجهزة الاستقبال لديكم ومن ثم متابعة القناة وما تقدمه على الشاشة من محتوى مميز، وقد تختلف طريقة الضبط من جهاز لآخر حسب نوعه، وفيما يلي نستعرض لكم كيفية ضبط التردد :
- من جهاز الريموت كنترول اضغط على إعدادات.
- ثم اختر طريقة التثبيت اليدوي.
- حدد أولا القمر الصناعي، اختر نايل سات أو عرب سات.
- ثم إدخل التردد وكافة الإعدادت التي أوضحناها سابقا الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- بالأخير اضغط على “بحث” وسيتم تنزيل جميع القنوات التي تعمل على نفس التردد.