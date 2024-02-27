يالولو فيه نونو.. استقبل تردد قناة وناسة نايل سات “نزلها لعيالك شغالة 24 ساعة بدون ما تقفل!”

يبحث جميع أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة نايل سات، لما تعرضه من مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد المفضلة لدى الأطفال، حيث تعرض مجموعة أناشيد مميزة يرددها الأطفال ليلاً ونهاراً، كما أنها تعتبر قناة آمنة على الأطفال، حيث لا تقوم بعرض أنا مشاهد خارجة، يقلق من الآباء على أطفالهم، ويمكن تنزيل قناة وناسة بكل سهولة على للإستمتاع بمشاهدتها طوال اليوم وبدون أي رسوم، حيث أنها تعرض محتواها بشكل مجاني، وبجودة عالية.

تردد قناة وناسة نايل سات

يعتبر تردد قناة وناسة نايل سات محل بحث الكثير من الكبار والصغار، لأنها من أكثر القنوات الفضائية التي حصلت على جماهيرية كبيرة في الوطن العربي أجمع، لما تقدمه من محتوى يتناسب مع جميع الأعمار، كما تركز القناة على تعزيز القيم والتقاليد الإيجابية عند الأطفال، مثل الصدق، واحترام الآخرين، تساعد أيضا على تنمية مهارات الأطفال من الناحية اللغوية والعقلية، حيث تقوم بعرض الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية و الحوارية المختلفة.

أبرز اغاني قناة وناسة كيدز

تتميز قناة وناسة كيدز بعرضها مجموعة من أفضل الأغاني المميزة للأطفال، والتي تقوم بتعليمهم أسماء الحيوانات، وأصواتهم، وأغاني أخرى تعلمهم القيم والتقاليد والأخلاق، ومن أبرز هذه الأغاني الآتي:

أغنية لولو الشطورة.

أغنية وينك ياماما.

أغنية أنت مميز.

أغنية يالولو في نونو.

أغنية البنات البنات.

أغنية جراثيم.

أغنية خمس حواس.

أغنية السراقة الحرامية.

أغنية أختي الغيورة.

تردد قناة وناسة نايل سات الجديد

يمكن تثبيت تردد قناة وناسة نايل سات، والاستمتاع بأفضل الأناشيد، والمسلسلات الكرتونية، عن طريق التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ⅚.

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة نايل سات

خطوات بسيطة يمكن اتباعها من أجل تثبيت تردد قناة وناسة كيدز الجديد، هذه الخطوات كالآتي: