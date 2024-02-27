pdf هسة.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم محافظات العراق عبر موقع وزارة العمل الرسمي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لم يتم الاعلان بعد عن موعد الكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حتى تلك اللحظة، حيث يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المحدودة الدخل من أجل مساعدتهم خلال تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء ما تشهده من ظروف راهنة، واليكم طريقة تحميل كشوف المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 خلال السطور القادمة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنك الاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر زيارة موقع وزارة العمل العراقية بعد أن يعلن الدكتور احمد الاسدي وزير العمل باعتماد اسماء المستفيدين الذين يجرى الآن التأكد من صحة بياناتهم المقدمة قبل الاعتماد، فيما سيتم الاعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع للكشف عن عدد المقبولين وقيمة الموارد المالية اللازمة للصرف، واليكم استخراج كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اختر رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها

قم باختيار المحافظة القاطن بها المتقدم.

ادخل كافة بياناتك بشكل صحيح، وعلى رأسها رقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف PDF اسماء المشمولين والمقبولين للحصل على راتب الرعاية.

يمكنك تحميل الكشوف على جهازك من خلال الضغط على كلمة “تنزيل”.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

كما من المقرر أن يتم رفع كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا عبر رابط منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل ليتم الاستعلام من قبل المتقدمين الكترونيا، كما تُقدم منصة “مظلتي” العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، مثل تحديث عنوان السكن واستمارة التسجيل في الرعاية الاجتماعية.