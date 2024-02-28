مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقه 14 ديلي موشن dailymotion 

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقه 14

ينتظر الجمهور العربي بفارغ الصبر مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقه 14 وذلك بعد أن عرضت لأول مرة في تركيا يوم الاثنين على قناة تي أر تي، وقد شهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة حيث نصب أبرام فخ لصلاح الدين الأيوبي ولكنه سيستطيع النجاة منه، كما سيدخل صلاح الدين في معركة كبيرة مع أعداءه من أجل الدفاع عن أراضي القدس وطردهم منها، مسلسل صلاح الدين الأيوبي من بطولة أوغور جونيس ومحمد على نور وديلين دوير وبدأ عرض الحلقة الأولى منه في الثالث عشر من نوفمبر من العام الماضي، ونظرا للنجاح الهائل للمسلسل وارتفاع نسبة الريت وهي النسبة المقررة لاستمرار عرض العمل من عدمه، فالمسلسل مستمر وقد يمتد لموسم ثاني.